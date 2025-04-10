Re: Восемь лет тюрьмы за скотокрадство получил житель...

Отправлено: - 21:27

Судья прекрасно понимает,подсудимый не один промышлял таким ремеслом и если потянуть за веревочку могут выйти на таких персон,что общественность просто офигеет. Раз материальной ущерб погашен и потерпевшие просят о снисхождении,так и быть обойдёмся одним козлом отпущений,других трогать не будем,вполне логично в нынешних реалиях