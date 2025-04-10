Отправлено: - 18:06

saba:

просто страшно было на улицу выйти в такой стране с патриархальными и улично-дворовыми устоями?

Цитата:Признаю, было страшно ночью ходить в Кустанае. Брат жены после такой прогулки в коме провалялся. Первый раз почувствовал умиротворение и покой в Канаде. В нашем городке нормальные люди ночью все спят, потому что утром на работу.