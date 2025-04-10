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≡ Ваш протест очень важен для нас - Маслихат пообещал письменно ответить прокуратуре на нарушения при расчете тарифа по вывозу ТБО в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51514
Ваш протест очень важен для нас - Маслихат пообещал письменно ответить прокуратуре на нарушения при расчете тарифа по вывозу ТБО в Костанае
Отправлено: 10.04.25 - 17:16
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- Тариф был утвержден незаконно, что поспособствовало извлечению сверхприбыли со стороны ТОО "Тазалык-2012". Таким образом, правовой акт подлежит отмене ввиду нарушения прав 220 339 граждан и 3 000 субъектов бизнеса, что является недопустимым, - заявила старший прокурор Айнур ИСКАКОВА.
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
136
Re: Ваш протест очень важен для нас - Маслихат пообещал...
Отправлено: 10.04.25 - 17:16
#1
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Ну вот прокуратуре и карты в руки. Оспаривать решение маслихата в суде. Правда, похожая ситуация когда-то давненько была уже в Рудном. Там тоже в тариф напихали всего и вся, прокуратура тоже протестовала. Маслихат отклонил, пошли в суд - суд отказал и согласился с маслихатом.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7849
Ваш протест очень важен для нас - Маслихат пообещал письменно ответить прокуратуре на нарушения при расчете тарифа по вывозу ТБО в Костанае
Отправлено: 10.04.25 - 19:35
#2
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Цитата://председатель маслихата Омаргали БАЙГАБУЛОВ поставил на голосование вопрос о том, чтобы считать протест прокуратуры рассмотренным. Ерлан Гутов удивился, ведь его ведомство просило не рассмотреть бумажку с протестом,///

И прокуратура и председатель маслихата очевидно не знают регламент маслихата: - любой вопрос в маслихате рассматривается только и только на СЕССИЯХ.

Сегодняшнее совещание - это посиделки у бабушки на чашке чая, не более того и его решение не имеет ни ОФИЦИАЛЬНОГО статуса, ни ЮРИДИЧЕСКОЙ силы.

И никакой Байгабулов не вправе сам решать этот вопрос - это не в его КОМПЕТЕНЦИИ, председательство- это чисто НОМИНАЛЬНО - депутаты коллегиально и в то же время каждый САМОСТОЯТЕЛЬНО, учитывая мнение каждой партийной фракции в маслихате - приняли это решение, и коллегиально должны либо отменять, либо стоять на своём.
Сессия по регламенту проходит РАЗ в квартал, не считая - ВНЕОЧЕРЕДНЫХ- этот вопрос не относиться к ВНЕОЧЕРЕДНЫМ, это ТЕХНИЧЕСКИЙ вопрос.

[Исправлено: ACROS, 10.04.2025 - 20:50]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
809
Ваш протест очень важен для нас - Маслихат пообещал письменно ответить прокуратуре на нарушения при расчете тарифа по вывозу ТБО в Костанае
Отправлено: 10.04.25 - 20:33
#3
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Как показывает практика, маслихат решение свое выносит, надеясь, что исполнительная власть и КРЕМ будут на их стороне, хотя маслихат это представитель населения этого региона, а не представитель акимата и КРЕМ и обязан в первую очередь выносить только обоснованные на расчетах решения! А эти основания для утверждения решения маслихатом дают как правило исполнительная власть, КРЕМ! Поэтому следует после этого совещания получить от маслихата решение о признании тарифов обоснованными, а простест прокурора города надуманным! Суд обязан принять судебное решение по иску прокурора о признании тарифа, утвержденного маслихатом города, незаконным! Думаю, что прокурор города обосновал свой протест и поэтому суд станет на его сторону, поскольку защищаются не только интересы населения города, но Закон, требующий порядка и компетентности во всех принятых маслихатом решениях! Если это будет так, то маслихат можно считать некомпетентным, а акимат города лоббирующим интересы частного бизнеса! Поживем увидим, поскольку прокурор не оставит решение маслихата в таком виде, которое подписали депутаты маслихата! Молодцы Жабаева и Сергазинова!

[Исправлено: абике, 10.04.2025 - 21:37]
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