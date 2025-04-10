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Ваш протест очень важен для нас - Маслихат пообещал письменно ответить прокуратуре на нарушения при расчете тарифа по вывозу ТБО в Костанае
Ваш протест очень важен для нас - Маслихат пообещал письменно ответить прокуратуре на нарушения при расчете тарифа по вывозу ТБО в Костанае
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