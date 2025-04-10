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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 11:50
#5356
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Цитата:
Skeptic:
Вот правда.

Правда всегда одна
Это сказал фараон
Он был очень умён
И поэтому звали его
Мария Владимировна Захарова!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 12:02
#5357
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Самое смешное, я сейчас вообще не читаю и не смотрю украинское СМИ! Мне российского ТВ хватает, просто потому,что у меня в пакете каналов они есть! А отказаться от "Своей игры" по НТВ или от"Сто к одному" по РТР я не в силах! А в украинских СМИ примерно то же самое, что в российских только поменяй Захарову на Подоляка будет плюс минус то же самое, разве что Подоляк поумнее будет! Всё что я видел это было в новостных каналах Германии, Франции и США, я понимаю конечно для Скептика они не авторитет, но они выдают живую картинку и можешь делать свои выводы! Иногда интересно бывает посмотреть их расследования, но там обязательно есть факты, спутниковые снимки, видео очевидцев, интервью с самими очевидцами, это разительно отличается от официальной пропаганды, хоть российской, хоть украинской!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 18:06
#5358
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Цитата:
saba:
просто страшно было на улицу выйти в такой стране с патриархальными и улично-дворовыми устоями?

Признаю, было страшно ночью ходить в Кустанае. Брат жены после такой прогулки в коме провалялся. Первый раз почувствовал умиротворение и покой в Канаде. В нашем городке нормальные люди ночью все спят, потому что утром на работу. 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 18:10
#5359
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Цитата:
saba:
Где нибудь в жизни я бы Вам конечно руки бы не подал!

Да ваще пофиг. Тут в Канаде за руку не здороваются.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 18:15
#5360
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Цитата:
111:
Судя по твоей логике, СССР нужно было сдаться Гитлеру 23го июня 1941го.. И не погибло бы 27 миллионов советских людей..

Гитлер не гопник, которому нужно было содержимое карманов, не Путин, которому нужен был Крым. Гитлер шел целенаправленно уничтожать славян, русских. Вариантов выжить не было никаких. Украинцев никто трогать не собирался, Крым забрали без выстрелов. Могли бы жить дальше.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 19:19
#5361
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Цитата:
saba:
патриархальными и улично-дворовыми устоями?

Цитата:
saba: Самое смешное,

Вот это действительно смешно, когда вы восторженно рассказываете про дворовые устои, где сильный обижает слабого, но при этом возмущаетесь поведением России. Те же дворовые движняки, только в чуть большем масштабе, где слабая Украина получает звездюлей от более сильной России, и защиты от этого нет никакой. Я лично не вижу ничего хорошего в ваших улично дворовых устоях. Можете со мной не здороваться из-за этого, мне пох.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 19:47
#5362
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Цитата:
maxsaf:
мне пох

Это больно!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1500
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 19:56
#5363
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Цитата:
maxsaf: Гитлер шел целенаправленно уничтожать славян, русских.
Отсебятину-то не порите. Вы же не с "единоверцами" разговариваете, которым можно всякую х.... в уши вкручивать, которая с утра левой пятке померещилась.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2247
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 20:12
#5364
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Вот ещё факты.
...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2247
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 20:14
#5365
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Цитата:
Карачун:
Отсебятину-то не порите.

То есть, Гитлер не шёл целенаправленно уничтожать славян?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 20:27
#5366
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Адольф Гитлер и нацистский режим действительно умышленно уничтожали евреев, славян и другие народы, и причины этого лежат в идеологии нацизма, которую он продвигал в своей книге Mein Kampf и в политике Третьего рейха.

Особую роль играл Generalplan Ost (в переводе с немецкого — "Генеральный план Востока"), который был разработан в конце 1930-х – начале 1940-х годов СС и другими структурами Третьего рейха. Основной целью плана было: Создать "великую германскую империю" на востоке, заселённую немцами, за счёт массового уничтожения и выселения местного населения. Это был секретный стратегический план, разработанный нацистами для колонизации Восточной Европы, особенно СССР, и массового уничтожения и порабощения населения.

Согласно плану планировалось уничтожить около 50–60 миллионов граждан. Те, кто выживет, должны были быть: Либо депортированы за Урал (на территорию, подконтрольную СССР, но вне зоны интересов нацистов), Либо оставлены как рабочая сила без образования, без культуры и.т.д.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4180
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 20:28
#5367
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Цитата:
Карачун:
Отсебятину-то не порите.

А он наверное хотел помочь славянам, провозглашая преимущество арийской расы. Чудны дела твои господне. Он (Гитлер) не мышек сжигал вроде.

[Исправлено: Эл-починно, 10.04.2025 - 21:29]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 20:36
#5368
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Новые оккупированные, захваченные земли нацисты называли "фольксдойче". Предполагалась сделать граждан манкуртами, ликвидация национальных языков, религий, истории и образования. Захваченные народы они хотели оставить неграмотными, чтобы они не могли противостоять режиму или развиваться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27322
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 20:51
#5369
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Цитата:
Карачун:
Отсебятину-то не порите. Вы же не с "единоверцами" разговариваете, которым можно всякую х.... в уши вкручивать, которая с утра левой пятке померещилась.

Пока вы со своим мнением в меньшинстве )) А вообще, реабилитация фашизма - подсудное дело... ;-)

[Исправлено: maxsaf, 10.04.2025 - 21:53]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4180
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 20:59
#5370
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Цитата:
maxsaf:
Пока вы со своим мнением в меньшинстве ))

Какое тут может быть мнение? Это не теорема, а аксиома не требующая доказательств.
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