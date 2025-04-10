Re: “Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ -...

Отправлено: - 19:26

Россия в любом случае не уступит своим геополитическим соперникам, так всегда было и будет, Президент Токаев это не раз заявлял, хотя и так понятно, нужно прекратить транжирить бюджетные деньги на право и налево, коррупционеров Хотя-бы на местном уровне нельзя в "стойло" поставить? Продажных силовиков, акимов, охамевших в край предпринимателей насилующих несовершеннолетних и "помогающих религиозным обьединениям"?!