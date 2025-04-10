Деревья, кондоминиум и вода в подвалах - Проблемы взаимодействия ОСИ и властей обсудили в маслихате Костаная. К чему пришли?
Отправлено: 10.04.25 - 07:27
- Акимат требует, чтобы мы убирали двор, но он ведь не наш! Если вы взялись служить народу, делайте это как положено! - возмутился Сансызбай КУЮБАЕВ. - В Юбилейном необходима дренажная система, но говорят, что денег нет. Так меньше воровать надо! Читать новость
Красота. Люди обленились совсем. Убрать там, где ты живёшь - надо со скандалом брызгать слюной перед властями. Тяжело граблю взять и возле своего подъезда прибрать? Тяжело ведро воды под дерево вылить? Думаю, что нет. Как вы с голоду там не дохнете, ложку вам ко рту же власти не подносят?
vofkakst: Как вы с голоду там не дохнете, ложку вам ко рту же власти не подносят?
Я так думаю, что это последствия так называемого СОЦИАЛЬНОГО бюджета, последствия кторого мы наблюдаем в том что : - элементарно не хватает ДЕСЯТЬ триллионов тенге ежегодно или по простому - его РАЗВОРОВВАЮТ.
Избаловали людей - долги банкам списывают; во время пандемии всем кому не лень платили 42 500; льготы и субсидии ВСЕМ хозяйствующим субьектам;
Теперь осталось, как вы сказали: - ложку ко рту поднести и задницу им вытереть.
Поэтому они и требуют четких границ, где, кто, за что отвечает. А власти у нас не хотят работать. У нас к примеру возле офиса засох тороль после кронирования. Убрать его нельзя. А если сам спилишь, штраф и 10 деревьев должен посадить. Земля государственая. Ждут видимо пока кого нибудь не покалечит.
Некоторые из этих ОСИшниц со мной ругаться в инстаграмме начали, за то что от Акима оттолкнули моего ребенка на Наурызе, и как не стыдно этой чего то там говорить, которая на фото? А как за шашлыком у нас гонялись как голодные.. На них целый месяц пахали бесплатно, лед долбили, убирали, а они еще потыкают. Пусть платят за работу, мы им ведь платим или сами на фиг убирают все. У нас вон слухи ходят то ли три ляма, то ли 5 лямов уже разворовано, в ОСИ скандал. Набрали безработных каких то людей в председатели и кормим их пачками теперь. Пусть сами убирают, ПКСК же как то раннее справлялось? В каждом доме начальник теперь, бухгалтер, свита из Совета дома и ревизионная комиссия и всем нужны наши деньги..
Одна из госслужащих удивилась: разве жители не могут поливать деревья во дворе самостоятельно?
Ога, у нас начал бегать считать сколько воды уходит, сажали мы за СВОИ деньги, а за воду Совет дома гнобит просто и в чате орут что мы много пьем, тратим на насос водяной и тд и тп.. Многое понараскажут сейчас бедные председатели ОСИ.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать