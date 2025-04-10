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≡ “Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51513
“Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
Отправлено: 10.04.25 - 19:26
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"Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане. Поэтому мы занимаемся решением вопросов ликвидации последствий этого экономического шторма для экономики Казахстана. Но, уверен, поводов для паники нет", - сказал президент.
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* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
449
Re: “Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ -...
Отправлено: 10.04.25 - 19:26
#1
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Россия в любом случае не уступит своим геополитическим соперникам, так всегда было и будет, Президент Токаев это не раз заявлял, хотя и так понятно, нужно прекратить транжирить бюджетные деньги на право и налево, коррупционеров Хотя-бы на местном уровне нельзя в "стойло" поставить? Продажных силовиков, акимов, охамевших в край предпринимателей насилующих несовершеннолетних и "помогающих религиозным обьединениям"?!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16392
Re: “Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ -...
Отправлено: 10.04.25 - 19:36
#2
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Зачем людей наших пугать. Мы не кого отношения к мировому рынку не имеем)
У нас свой путь, особенный.
30 лет стабильно падаем. Нам пофиг сколько нефть и ценые бумаги где то там стоят)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4178
“Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
Отправлено: 10.04.25 - 19:42
#3
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Как всегда с задержкой на двое суток, рынок уже восстанавливается, а в Казахстане только начали как то реагировать! :lol:
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