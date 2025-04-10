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“Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
“Скажется и на Казахстане, но поводов для паники нет“ - Токаев о падении мировых рынков
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