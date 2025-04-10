Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 08:39
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым обменные пункты и банки должны убрать табло с курсом валют с улиц населенных пунктов. Вы поддерживаете такую инициативу финансового регулятора? Результаты опроса
Проголосовал за 4 пункт: - смысл этого нововедения??
Людям же удобно: - проезжаешь мимо, глянул и всё ясно; теперь же надо:- остановиться, зайти в обменник, спросить курс, те ответят с нервами( потому что спрашивающих станет много), ты выйдешь с плохим и испорченным настроением.
Страна в задгице не из-за табло с цифрами. Нацбанк, как финрегулятор вообще уже ничего не делает. Деньга в свободном падении (хотя отправляли в свободное плавание). Табло нужны! У меня должна быть свобода выбора и доступ к информации, которая не является секретной. Я всегда мог проходя/проезжая мимо увидеть необходимую информацию. Когда мне курс валют не нужен -я просто не смотрю на табло. Отвлекающими их я не нахожу. А реформаторами опять горстку кретинов назначили. Лучше бы реальными проблемами занялись. Инфляция - выше головы, цены растут неудержимо, штрафы один больше другого, а мы цЫферками займёмся. Идиотизм.
P.S. и заберите у них принтеры) сколько можно деньги новые штамповать? Вон, в России- почти на всех банкнотах стоит 1997 год, и ничего, как то живут. А мы только фантики шлепаем
ACROS: Людям же удобно: - проезжаешь мимо, глянул и всё ясно; теперь же надо:- остановиться, зайти в обменник, спросить курс, те ответят с нервами( потому что спрашивающих станет много), ты выйдешь с плохим и испорченным настроением.
В самом обменнике можно циферки писать,поэтому спрашивать необязательно. Заходить то же необязательно,можно сначала в тырнете глянуть. Большинство обывателей деньги не меняют каждый день,а те кто меняет,на табло вообще не смотрят у них есть тел.хорошего обменника и другой курс.
Это будни Жана Казакстана! С приходом новой идеологии количество различных никому не понятных запретов увеличилось в разы! Смешно это для финансовой организации, коей я надеюсь является Нацбанк заниматься такими вопросами!!! Этот запрет абсолютно ни на что не влияет, тут Нацбанк похож на страуса спрятавшего голову в песок! Если ничего не видно, значит и проблемы нет!
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!
Цитата:
vofkakst: P.S. и заберите у них принтеры) сколько можно деньги новые штамповать? Вон, в России- почти на всех банкнотах стоит 1997 год, и ничего, как то живут. А мы только фантики шлепаем
Банкноты штамповали и далее будут штамповать.
В прошлом году сами россияне отмечали, что "печатный станок" в России работает в 20 раз быстрее, чем в США - отсюда у нас разгон инфляции, а там замедление.
Доллар мировая твёрдая валюта, сколько сказочники не говорили бы, вот, вот скоро рухнет, он всё не рушится. Вона, в прошлом году Рудненский нострадамус Сайлау говорил, всё кирдык доллару будет, его прогнозы не сбылись.
За 5 лет денежная масса в России выросла в 2,2 раза (с 47,3 до 103 трлн рублей), а в США - только в 1,4 раза (с 14,8 до 21 трлн долларов). И здесь тоже "печатный станок" в России работал быстрее, чем в США! Только разница уже менее существенная.
За 10 лет в России денежная масса выросла в 3,4 раза (с 30,1 до 103 трлн рублей), а в США - в 1,8 раза (с 11,4 до 21 трлн долларов). И в долгосрок российский "печатный станок" обгоняет американский. И, к слову, если бы не пандемия, то обгонял бы еще намного сильнее.
Получается, что десять лет тому назад рубль был стабильным, а за последние 5 лет наштамповали дополнительно 56 трлн рублей (с 47,3 до 103 трлн рублей). Доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 трлн рублей. Вчера информация была, что предварительный дефицит бюджета РФ по итогам I квартала составил 2,17 трлн рублей, значит будут дальше штамповать.
Виталий они просто не умеют работать! Отдыхать умеют,а работать нет! Мне с нашей нынешней властью вообще тревожно становится за страну! Президент назначает неумех, те с растерянностью смотрят на работу, никогда ей не занимались, более или менее стабильны только акимы, никогда не думал, что так скажу , но сейчас конструкция власти держится исключительно на них! Премьер бестолков изумительно, слушает Жумангарина, который дорвался до власти и с наслаждением делает разные эксперименты, которые просто опасны для самой же власти, а депутаты это серая масса, которая ещё не поняла,что пропасть приближается, причем с катастрофической быстротой!
Кто то говорил, что мы ещё вспомним Назарбаева! Вот я уже вспомнил и в не самом худшем виде! Трамп творит безумие в мире, а у нас Жумангарин, а президент с премьером ничего не понимая в экономике радостно кивают ему головой, рассчитывая за счёт него поднять свой рейтинг!
Самый популярный четвёртый вариант. Он же самый бессмысленный. Если бы власть прятала стоимость валют, ей логичнее было бы тупо запретить свободный обмен денег. Закрыть все обменники и разрешать это делать только в банке и только тем, кто выезжает за границу. А пока информация о стоимости валют доступна абсолютно всем и абсолютно везде. Когда она нужна. ... Четвёртым пунктом надо поставить вариант "Мне всё-равно". Я бы его выбрал.
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