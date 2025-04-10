НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51513
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 08:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым обменные пункты и банки должны убрать табло с курсом валют с улиц населенных пунктов. Вы поддерживаете такую инициативу финансового регулятора?
Результаты опроса

A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7847
Re: Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 08:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проголосовал за 4 пункт: - смысл этого нововедения??

Людям же удобно: - проезжаешь мимо, глянул и всё ясно; теперь же надо:- остановиться, зайти в обменник, спросить курс, те ответят с нервами( потому что спрашивающих станет много), ты выйдешь с плохим и испорченным настроением.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1201
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 08:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Страна в задгице не из-за табло с цифрами. Нацбанк, как финрегулятор вообще уже ничего не делает. Деньга в свободном падении (хотя отправляли в свободное плавание). Табло нужны! У меня должна быть свобода выбора и доступ к информации, которая не является секретной. Я всегда мог проходя/проезжая мимо увидеть необходимую информацию. Когда мне курс валют не нужен -я просто не смотрю на табло. Отвлекающими их я не нахожу. А реформаторами опять горстку кретинов назначили. Лучше бы реальными проблемами занялись. Инфляция - выше головы, цены растут неудержимо, штрафы один больше другого, а мы цЫферками займёмся. Идиотизм.

P.S. и заберите у них принтеры) сколько можно деньги новые штамповать? Вон, в России- почти на всех банкнотах стоит 1997 год, и ничего, как то живут. А мы только фантики шлепаем

[Исправлено: vofkakst, 10.04.2025 - 08:52]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10271
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 10:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Людям же удобно: - проезжаешь мимо, глянул и всё ясно; теперь же надо:- остановиться, зайти в обменник, спросить курс, те ответят с нервами( потому что спрашивающих станет много), ты выйдешь с плохим и испорченным настроением.

В самом обменнике можно циферки писать,поэтому спрашивать необязательно.
Заходить то же необязательно,можно сначала в тырнете
глянуть.
Большинство обывателей деньги не меняют каждый день,а те кто меняет,на табло вообще не смотрят у них есть тел.хорошего обменника и другой курс.

[Исправлено: Добринцофф, 10.04.2025 - 11:10]
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10271
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 10:12
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотел ссылку в сообщение вставить на курс по Костанаю,но почему то не работает,видимо уже и ссылки с курсом нельзя вставлять.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7603
Re: Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 10:56
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это будни Жана Казакстана! С приходом новой идеологии количество различных никому не понятных запретов увеличилось в разы! Смешно это для финансовой организации, коей я надеюсь является Нацбанк заниматься такими вопросами!!! Этот запрет абсолютно ни на что не влияет, тут Нацбанк похож на страуса спрятавшего голову в песок! Если ничего не видно, значит и проблемы нет!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16392
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 11:05
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Хотел ссылку в сообщение вставить на курс по Костанаю
Я сегодня был в обменике. Надо на завтра рубли. М-да уж. Наш тенге падает ко всем деньгам. Даже к рублю.
Чет наши болошаковцы плохо работают)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6834
Re: Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 11:52
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Цитата:
vofkakst:
P.S. и заберите у них принтеры) сколько можно деньги новые штамповать? Вон, в России- почти на всех банкнотах стоит 1997 год, и ничего, как то живут. А мы только фантики шлепаем


Банкноты штамповали и далее будут штамповать.

В прошлом году сами россияне отмечали, что "печатный станок" в России работает в 20 раз быстрее, чем в США - отсюда у нас разгон инфляции, а там замедление.

Доллар мировая твёрдая валюта, сколько сказочники не говорили бы, вот, вот скоро рухнет, он всё не рушится. Вона, в прошлом году Рудненский нострадамус Сайлау говорил, всё кирдык доллару будет, его прогнозы не сбылись.

За 5 лет денежная масса в России выросла в 2,2 раза (с 47,3 до 103 трлн рублей), а в США - только в 1,4 раза (с 14,8 до 21 трлн долларов). И здесь тоже "печатный станок" в России работал быстрее, чем в США! Только разница уже менее существенная.

За 10 лет в России денежная масса выросла в 3,4 раза (с 30,1 до 103 трлн рублей), а в США - в 1,8 раза (с 11,4 до 21 трлн долларов). И в долгосрок российский "печатный станок" обгоняет американский. И, к слову, если бы не пандемия, то обгонял бы еще намного сильнее.

Получается, что десять лет тому назад рубль был стабильным, а за последние 5 лет наштамповали дополнительно 56 трлн рублей (с 47,3 до 103 трлн рублей). Доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 трлн рублей. Вчера информация была, что предварительный дефицит бюджета РФ по итогам I квартала составил 2,17 трлн рублей, значит будут дальше штамповать.

Подробнее здесь:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6834
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 12:18
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, время быстро летит, в сентябре 2023 года на форуме говорили, что доллар укрепляется и никакого краха не намечается :lol: :lol: :lol: .

111: Мда уж..Наши z - патриоты что то приуныли...Это еще не крах доллара?

electro: да уж...тенге летит, а они всё на ватников оборачиваются

Kairat stayer: Это они раньше говорили, что доллар не особо ликвидная валюта. В настоящее время поняли - что сила и доллар можно быстро обменять на другие активы...

Подробнее здесь:
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7603
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 14:47
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Чет наши болошаковцы плохо работают)

Виталий они просто не умеют работать! Отдыхать умеют,а работать нет!
Мне с нашей нынешней властью вообще тревожно становится за страну! Президент назначает неумех, те с растерянностью смотрят на работу, никогда ей не занимались, более или менее стабильны только акимы, никогда не думал, что так скажу , но сейчас конструкция власти держится исключительно на них! Премьер бестолков изумительно, слушает Жумангарина, который дорвался до власти и с наслаждением делает разные эксперименты, которые просто опасны для самой же власти, а депутаты это серая масса, которая ещё не поняла,что пропасть приближается, причем с катастрофической быстротой!

[Исправлено: saba, 10.04.2025 - 15:50]
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7603
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 14:55
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то говорил, что мы ещё вспомним Назарбаева! Вот я уже вспомнил и в не самом худшем виде! Трамп творит безумие в мире, а у нас Жумангарин, а президент с премьером ничего не понимая в экономике радостно кивают ему головой, рассчитывая за счёт него поднять свой рейтинг!
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7847
Re: Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 17:01
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
уже и ссылки с курсом нельзя вставлять.



Значит один выход: - найти место для парковки, остановиться, слезть с машины, пройти в обменник, спросить у них, получить недовольный ответ, и с ПЛОХИМ настроением вернуться к машине

Цитата:
Vit:
наши болошаковцы плохо работают)


Они не наши, а назарбаевские, и во вторых- вы им явно льстите- они НИКОГДА не работали.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2245
Re: Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 17:26
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: Самый популярный четвёртый вариант. Он же самый бессмысленный.
Если бы власть прятала стоимость валют, ей логичнее было бы тупо запретить свободный обмен денег. Закрыть все обменники и разрешать это делать только в банке и только тем, кто выезжает за границу.
А пока информация о стоимости валют доступна абсолютно всем и абсолютно везде. Когда она нужна.
...
Четвёртым пунктом надо поставить вариант "Мне всё-равно". Я бы его выбрал.
:-)
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
225
Re: Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 19:28
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России такое практикуют уже давно.
Профайл Посетить вебсайт
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16392
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 19:38
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Muad Dib:
В России такое практикуют уже давно

С Европы наши слизали. Там Тоже курс пишут внутри обменика. Просто сразу не стал писать. Бесит что наши че надо, че не надо у них копируют)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: ACROS

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS