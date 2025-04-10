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vofkakst:

Как вы с голоду там не дохнете, ложку вам ко рту же власти не подносят?

Цитата:Я так думаю, что это последствия так называемого СОЦИАЛЬНОГО бюджета, последствия кторого мы наблюдаем в том что : - элементарно не хватает ДЕСЯТЬ триллионов тенге ежегодно или по простому - его РАЗВОРОВВАЮТ.Избаловали людей - долги банкам списывают; во время пандемии всем кому не лень платили 42 500; льготы и субсидии ВСЕМ хозяйствующим субьектам;Теперь осталось, как вы сказали: - ложку ко рту поднести и задницу им вытереть.