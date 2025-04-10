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≡ Бесколесные нарушители - Рейд по соблюдению пешеходами правил перехода дороги провела полиция в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51512
Бесколесные нарушители - Рейд по соблюдению пешеходами правил перехода дороги провела полиция в Костанае
Отправлено: 10.04.25 - 15:13
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Мужчина пересек улицу Карбышева в неположенном месте. На улице Воинов-Интернационалистов так же сократил путь несовершеннолетний подросток. Эти нарушения были выявлены всего за 40 минут рейда, который провели костанайские полицейские 9 апреля.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1200
Re: Бесколесные нарушители - Рейд по соблюдению пешеходами...
Отправлено: 10.04.25 - 15:13
#1
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Цитата:
Основные причины дорожно-транспортных происшествий - невнимательность водителей, теряющих бдительность за рулем. 

То есть не отсутствие разметки, неработающие (либо некорректно работающие) светофоры, глубоченные люки, колея, ямы на дорогах, фонари, которые света не дают совсем - а именно невнимательность. Браво, жолпол.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1200
Re: Бесколесные нарушители - Рейд по соблюдению пешеходами...
Отправлено: 10.04.25 - 15:17
#2
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И еще - не надо ужимать полосы ради их "расширения" - на абая (от абильсай до беды) абсолютно не выдерживается боковой интервал. Достаточно маленькой ямки, люка - ДТП практически не избежать. Расстояния жду полосами критически малы. Но у нас в приоритете перебегающие пешеходы
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1499
Бесколесные нарушители - Рейд по соблюдению пешеходами правил перехода дороги провела полиция в Костанае
Отправлено: 10.04.25 - 16:08
#3
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Цитата:
vofkakst:
То есть не отсутствие разметки, неработающие (либо некорректно работающие) светофоры, глубоченные люки, колея, ямы на дорогах, фонари, которые света не дают совсем - а именно невнимательность

Строго говоря, да! Именно невнимательность. В пдд есть такой текст:
Цитата:
Водитель ведет транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия,

И такой:
Цитата:
5) не затруднять дорожное движение или не создавать угрозы его безопасности выбрасыванием, разгрузкой или оставлением на дороге предметов или материалов, мешающих движению, воздерживаться от любых действий, которые могут создавать помехи для дорожного движения, представлять опасность для людей или причинять ущерб имуществу;

Цитата:
) действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми, не создавать препятствий и опасности для дорожного движения;

adilet.zan.kz
Которые в совокупности говорят о том что если вне зависимости от дорожных условий, будь то отсутствие разметки, не работающие светофоры и плохое освещение ответственность за безопасное движение тс лежит на водителе. А если его действия привели к дтп то это означает что он не учел или не принял во внимание все обстоятельства в которых ему нужно управлять тс. Проще говоря - был невнимательным.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1912
Re: Бесколесные нарушители - Рейд по соблюдению пешеходами...
Отправлено: 10.04.25 - 16:37
#4
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......вот у нас в Шанхае просто прелесть не полисии, разметки токовых жок,нарушений жок,скоросной режим все соблюдают,правда ямки это не помеха,зато ДТП жок....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7846
Re: Бесколесные нарушители - Рейд по соблюдению пешеходами...
Отправлено: 10.04.25 - 16:54
#5
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Цитата:
vofkakst:
Но у нас в приоритете перебегающие пешеходы



Я думаю, ларчик просто открывается: - что с него ВЗЯТЬ ?
А, вот с водилы - другой вопрос - можно и дневную норму протоколов выполнить и себе на хлеб с маслом заработать.
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