Отправлено: - 15:45



В итоге подсудимому А. назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности. В соответствии со ст.14 ч.1 УК в действиях А. признан рецидив преступлений.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55667 Смягчающих обстоятельств суд не нашел, а отягчающими стали рецидив и групповое преступление по предварительному сговору.В итоге подсудимому А. назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности. В соответствии со ст.14 ч.1 УК в действиях А. признан рецидив преступлений.Источник:

Цитата:Какое то не полное решение В группе лиц, тогда остальные кто это такие? И какое наказание остальные понесли?