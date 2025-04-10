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≡ Восемь лет тюрьмы за скотокрадство получил житель Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51512
Восемь лет тюрьмы за скотокрадство получил житель Костанайской области
Отправлено: 10.04.25 - 14:50
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Мужчина обвинялся в скотокрадстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Скот уводили из загонов неоднократно и нанесли крестьянскому хозяйству особо крупный ущерб.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3720
Восемь лет тюрьмы за скотокрадство получил житель Костанайской области
Отправлено: 10.04.25 - 14:50
#1
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какой он скотокрад? он - барымташи, занимающийся барымтой, традиционным занятием коренного населения.


[Исправлено: юля елиссева, 10.04.2025 - 15:51]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2222
Re: Восемь лет тюрьмы за скотокрадство получил житель...
Отправлено: 10.04.25 - 15:45
#2
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Цитата:
Смягчающих обстоятельств суд не нашел, а отягчающими стали рецидив и групповое преступление по предварительному сговору.
В итоге подсудимому А. назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности. В соответствии со ст.14 ч.1 УК в действиях А. признан рецидив преступлений.

Источник:


Какое то не полное решение В группе лиц, тогда остальные кто это такие? И какое наказание остальные понесли?
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