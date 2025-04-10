Отправлено: - 16:08

vofkakst:

То есть не отсутствие разметки, неработающие (либо некорректно работающие) светофоры, глубоченные люки, колея, ямы на дорогах, фонари, которые света не дают совсем - а именно невнимательность

Водитель ведет транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия,

5) не затруднять дорожное движение или не создавать угрозы его безопасности выбрасыванием, разгрузкой или оставлением на дороге предметов или материалов, мешающих движению, воздерживаться от любых действий, которые могут создавать помехи для дорожного движения, представлять опасность для людей или причинять ущерб имуществу;

) действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми, не создавать препятствий и опасности для дорожного движения;

Цитата:Строго говоря, да! Именно невнимательность. В пдд есть такой текст:Цитата:И такой:Цитата:Цитата:Которые в совокупности говорят о том что если вне зависимости от дорожных условий, будь то отсутствие разметки, не работающие светофоры и плохое освещение ответственность за безопасное движение тс лежит на водителе. А если его действия привели к дтп то это означает что он не учел или не принял во внимание все обстоятельства в которых ему нужно управлять тс. Проще говоря - был невнимательным.