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≡ Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51509
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 08:39
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Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым обменные пункты и банки должны убрать табло с курсом валют с улиц населенных пунктов. Вы поддерживаете такую инициативу финансового регулятора?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7844
Re: Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 08:39
#1
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Проголосовал за 4 пункт: - смысл этого нововедения??

Людям же удобно: - проезжаешь мимо, глянул и всё ясно; теперь же надо:- остановиться, зайти в обменник, спросить курс, те ответят с нервами( потому что спрашивающих станет много), ты выйдешь с плохим и испорченным настроением.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1198
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 08:50
#2
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Страна в задгице не из-за табло с цифрами. Нацбанк, как финрегулятор вообще уже ничего не делает. Деньга в свободном падении (хотя отправляли в свободное плавание). Табло нужны! У меня должна быть свобода выбора и доступ к информации, которая не является секретной. Я всегда мог проходя/проезжая мимо увидеть необходимую информацию. Когда мне курс валют не нужен -я просто не смотрю на табло. Отвлекающими их я не нахожу. А реформаторами опять горстку кретинов назначили. Лучше бы реальными проблемами занялись. Инфляция - выше головы, цены растут неудержимо, штрафы один больше другого, а мы цЫферками займёмся. Идиотизм.

P.S. и заберите у них принтеры) сколько можно деньги новые штамповать? Вон, в России- почти на всех банкнотах стоит 1997 год, и ничего, как то живут. А мы только фантики шлепаем

[Исправлено: vofkakst, 10.04.2025 - 08:52]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10271
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 10:06
#3
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Цитата:
ACROS:
Людям же удобно: - проезжаешь мимо, глянул и всё ясно; теперь же надо:- остановиться, зайти в обменник, спросить курс, те ответят с нервами( потому что спрашивающих станет много), ты выйдешь с плохим и испорченным настроением.

В самом обменнике можно циферки писать,поэтому спрашивать необязательно.
Заходить то же необязательно,можно сначала в тырнете
глянуть.
Большинство обывателей деньги не меняют каждый день,а те кто меняет,на табло вообще не смотрят у них есть тел.хорошего обменника и другой курс.

[Исправлено: Добринцофф, 10.04.2025 - 11:10]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10271
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 10:12
#4
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Хотел ссылку в сообщение вставить на курс по Костанаю,но почему то не работает,видимо уже и ссылки с курсом нельзя вставлять.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7600
Re: Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 10:56
#5
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Это будни Жана Казакстана! С приходом новой идеологии количество различных никому не понятных запретов увеличилось в разы! Смешно это для финансовой организации, коей я надеюсь является Нацбанк заниматься такими вопросами!!! Этот запрет абсолютно ни на что не влияет, тут Нацбанк похож на страуса спрятавшего голову в песок! Если ничего не видно, значит и проблемы нет!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16388
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 11:05
#6
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Цитата:
Добринцофф: Хотел ссылку в сообщение вставить на курс по Костанаю
Я сегодня был в обменике. Надо на завтра рубли. М-да уж. Наш тенге падает ко всем деньгам. Даже к рублю.
Чет наши болошаковцы плохо работают)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6834
Re: Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 11:52
#7
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Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!

Цитата:
vofkakst:
P.S. и заберите у них принтеры) сколько можно деньги новые штамповать? Вон, в России- почти на всех банкнотах стоит 1997 год, и ничего, как то живут. А мы только фантики шлепаем


Банкноты штамповали и далее будут штамповать.

В прошлом году сами россияне отмечали, что "печатный станок" в России работает в 20 раз быстрее, чем в США - отсюда у нас разгон инфляции, а там замедление.

Доллар мировая твёрдая валюта, сколько сказочники не говорили бы, вот, вот скоро рухнет, он всё не рушится. Вона, в прошлом году Рудненский нострадамус Сайлау говорил, всё кирдык доллару будет, его прогнозы не сбылись.

За 5 лет денежная масса в России выросла в 2,2 раза (с 47,3 до 103 трлн рублей), а в США - только в 1,4 раза (с 14,8 до 21 трлн долларов). И здесь тоже "печатный станок" в России работал быстрее, чем в США! Только разница уже менее существенная.

За 10 лет в России денежная масса выросла в 3,4 раза (с 30,1 до 103 трлн рублей), а в США - в 1,8 раза (с 11,4 до 21 трлн долларов). И в долгосрок российский "печатный станок" обгоняет американский. И, к слову, если бы не пандемия, то обгонял бы еще намного сильнее.

Получается, что десять лет тому назад рубль был стабильным, а за последние 5 лет наштамповали дополнительно 56 трлн рублей (с 47,3 до 103 трлн рублей). Доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 трлн рублей. Вчера информация была, что предварительный дефицит бюджета РФ по итогам I квартала составил 2,17 трлн рублей, значит будут дальше штамповать.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6834
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 12:18
#8
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Да уж, время быстро летит, в сентябре 2023 года на форуме говорили, что доллар укрепляется и никакого краха не намечается :lol: :lol: :lol: .

111: Мда уж..Наши z - патриоты что то приуныли...Это еще не крах доллара?

electro: да уж...тенге летит, а они всё на ватников оборачиваются

Kairat stayer: Это они раньше говорили, что доллар не особо ликвидная валюта. В настоящее время поняли - что сила и доллар можно быстро обменять на другие активы...

Подробнее здесь:
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