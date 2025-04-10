Отправлено: - 11:52

vofkakst:

P.S. и заберите у них принтеры) сколько можно деньги новые штамповать? Вон, в России- почти на всех банкнотах стоит 1997 год, и ничего, как то живут. А мы только фантики шлепаем

Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и прекрасного настроения!Цитата:Банкноты штамповали и далее будут штамповать.В прошлом году сами россияне отмечали, что "печатный станок" в России работает в 20 раз быстрее, чем в США - отсюда у нас разгон инфляции, а там замедление.Доллар мировая твёрдая валюта, сколько сказочники не говорили бы, вот, вот скоро рухнет, он всё не рушится. Вона, в прошлом году Рудненский нострадамус Сайлау говорил, всё кирдык доллару будет, его прогнозы не сбылись.За 5 лет денежная масса в России выросла в 2,2 раза (с 47,3 до 103 трлн рублей), а в США - только в 1,4 раза (с 14,8 до 21 трлн долларов). И здесь тоже "печатный станок" в России работал быстрее, чем в США! Только разница уже менее существенная.За 10 лет в России денежная масса выросла в 3,4 раза (с 30,1 до 103 трлн рублей), а в США - в 1,8 раза (с 11,4 до 21 трлн долларов). И в долгосрок российский "печатный станок" обгоняет американский. И, к слову, если бы не пандемия, то обгонял бы еще намного сильнее.Получается, что десять лет тому назад рубль был стабильным, а за последние 5 лет наштамповали дополнительно 56 трлн рублей (с 47,3 до 103 трлн рублей). Доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 трлн рублей. Вчера информация была, что предварительный дефицит бюджета РФ по итогам I квартала составил 2,17 трлн рублей, значит будут дальше штамповать.Подробнее здесь: