Отправлено: - 01:09

maxsaf:

Осталось только доказать, что по детской площадке попал Искандер полутонный, а не украинское ПВО с шрапнелью. Справитесь?

Цитата:Так ты же скинул ссылку, что Искандер порал туда куда нужно?Отмазываешься теперь?