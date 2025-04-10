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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44176
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:09
Цитата:
Так ты же скинул ссылку, что Искандер порал туда куда нужно?
Отмазываешься теперь?
maxsaf:
Осталось только доказать, что по детской площадке попал Искандер полутонный, а не украинское ПВО с шрапнелью. Справитесь?
Осталось только доказать, что по детской площадке попал Искандер полутонный, а не украинское ПВО с шрапнелью. Справитесь?
Так ты же скинул ссылку, что Искандер порал туда куда нужно?
Отмазываешься теперь?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:22
Цитата:
Это очевидная вещь, не требующая проверок. Как то, что если ты будешь бежать навстречу КАМАЗу - победит КамАЗ.
111:
Это кто проверял в бою?
Это кто проверял в бою?
Это очевидная вещь, не требующая проверок. Как то, что если ты будешь бежать навстречу КАМАЗу - победит КамАЗ.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:27
Цитата:
Нет, я не скидывал ссылку. Я это словами написал. Буквами. Попал туда, куда нужно. Вопрос Лишь в том куда. Министерство обороны точное место не называет. Озвучивают лишь результат.
111:
Так ты же скинул ссылку, что Искандер порал туда куда нужно?
Так ты же скинул ссылку, что Искандер порал туда куда нужно?
Нет, я не скидывал ссылку. Я это словами написал. Буквами. Попал туда, куда нужно. Вопрос Лишь в том куда. Министерство обороны точное место не называет. Озвучивают лишь результат.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:29
Цитата:
Украинские пвошники по детской площадке.
111:
Кто попал? Куда не нужно?
Кто попал? Куда не нужно?
Украинские пвошники по детской площадке.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:31
Цитата:
Это подтвердили МО РФ, Небензя и Захарова.
111:
Искандер порал точно в цель
Искандер порал точно в цель
Это подтвердили МО РФ, Небензя и Захарова.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 03:03
Цитата:
И завизировали Соловьев со Скабеевой! Класс!Говорить то собственно не о чем!
maxsaf:
Это подтвердили МО РФ, Небензя и Захарова.
Это подтвердили МО РФ, Небензя и Захарова.
И завизировали Соловьев со Скабеевой! Класс!Говорить то собственно не о чем!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 03:52
Цитата:
А нужно видимо слепо верить всему, украинская сторона говорит, да? И доказательства не нужны, достаточно слепой веры.
saba:
И завизировали Соловьев со Скабеевой! Класс!Говорить то собственно не о чем!
И завизировали Соловьев со Скабеевой! Класс!Говорить то собственно не о чем!
А нужно видимо слепо верить всему, украинская сторона говорит, да? И доказательства не нужны, достаточно слепой веры.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 06:11
Цитата:
Почему говорит, она ещё и показывает! Но если заранее всё решил, то тут и собственные глаза не помощники!!!
maxsaf:
А нужно видимо слепо верить всему,
А нужно видимо слепо верить всему,
Почему говорит, она ещё и показывает! Но если заранее всё решил, то тут и собственные глаза не помощники!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 06:34
Цитата:
Что конкретно она показывает? И как это опровергает версию о криворуких ПВОшниках?
[Исправлено: maxsaf, 10.04.2025 - 07:35]
saba:
Почему говорит, она ещё и показывает!
Почему говорит, она ещё и показывает!
Что конкретно она показывает? И как это опровергает версию о криворуких ПВОшниках?
[Исправлено: maxsaf, 10.04.2025 - 07:35]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 06:34
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Это слова Великого русского баснописца
И.А.Крылова Вам наверное неведомы! Как и слова другого Великого русского писателя Ф.М.Достоевского:"Счастье всего мира не стоит слезы на щеке невинного ребенка!"
А ведь это и есть тот самый русский мир без кавычек за который так ратует Таноми и приветствую я! Но увы Вам ближе наверное "русский мир" Путина и Дугина, который приходит с танками и ракетами и считает себя вправе убивать детей на детской площадке!!!
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Это слова Великого русского баснописца
И.А.Крылова Вам наверное неведомы! Как и слова другого Великого русского писателя Ф.М.Достоевского:"Счастье всего мира не стоит слезы на щеке невинного ребенка!"
А ведь это и есть тот самый русский мир без кавычек за который так ратует Таноми и приветствую я! Но увы Вам ближе наверное "русский мир" Путина и Дугина, который приходит с танками и ракетами и считает себя вправе убивать детей на детской площадке!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 06:36
Цитата:
Вы же утверждаете, что Крым надо возвращать любой ценой, в том числе слезами и кровью детей. Я против слез и крови.
saba:
Счастье всего мира не стоит слезы на щеке невинного ребенка!"
Счастье всего мира не стоит слезы на щеке невинного ребенка!"
Вы же утверждаете, что Крым надо возвращать любой ценой, в том числе слезами и кровью детей. Я против слез и крови.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 11:25
Цитата:
Ну да конечно,Вы истинный толстовец и проповедуете библейскую истину:" Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую"!
Только вот я не помню, может пропустил, чтобы Вы уговаривали ЛДНР сдаться! Мол Украина всё равно сильнее, поэтому не нужно сопротивляться! Избранная у Вас философия получается, применимая только к Украине, во славу России!
maxsaf:
Я против слез и
Я против слез и
Ну да конечно,Вы истинный толстовец и проповедуете библейскую истину:" Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую"!
Только вот я не помню, может пропустил, чтобы Вы уговаривали ЛДНР сдаться! Мол Украина всё равно сильнее, поэтому не нужно сопротивляться! Избранная у Вас философия получается, применимая только к Украине, во славу России!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 11:31
Цитата:
Типус Вы конечно ещё тот! Где нибудь в жизни я бы Вам конечно руки бы не подал! Не применительно к ситуации в Украине, а вообще по жизни! Может поэтому и в Канаду уехали, в России тоже люди с таким складом характера тоже не приветствуются. Признавайтесь может всё дело не в ценниках и в казахах, а просто страшно было на улицу выйти в такой стране с патриархальными и улично-дворовыми устоями?
maxsaf:
Типус Вы конечно ещё тот! Где нибудь в жизни я бы Вам конечно руки бы не подал! Не применительно к ситуации в Украине, а вообще по жизни! Может поэтому и в Канаду уехали, в России тоже люди с таким складом характера тоже не приветствуются. Признавайтесь может всё дело не в ценниках и в казахах, а просто страшно было на улицу выйти в такой стране с патриархальными и улично-дворовыми устоями?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44176
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 11:32
Цитата:
Судя по твоей логике, СССР нужно было сдаться Гитлеру 23го июня 1941го..
И не погибло бы 27 миллионов советских людей..
maxsaf:
Судя по твоей логике, СССР нужно было сдаться Гитлеру 23го июня 1941го..
И не погибло бы 27 миллионов советских людей..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 11:48
Вот правда.
А на визги украинских "СМИ" и поддерживающих нацистов форумчан не стоит обращать внимания.
...
А на визги украинских "СМИ" и поддерживающих нацистов форумчан не стоит обращать внимания.
...
-
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