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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44176
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:09
#5341
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Цитата:
maxsaf:
Осталось только доказать, что по детской площадке попал Искандер полутонный, а не украинское ПВО с шрапнелью. Справитесь?

Так ты же скинул ссылку, что Искандер порал туда куда нужно?
Отмазываешься теперь?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:22
#5342
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Цитата:
111:
Это кто проверял в бою?

Это очевидная вещь, не требующая проверок. Как то, что если ты будешь бежать навстречу КАМАЗу - победит КамАЗ.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:27
#5343
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Цитата:
111:
Так ты же скинул ссылку, что Искандер порал туда куда нужно?

Нет, я не скидывал ссылку. Я это словами написал. Буквами. Попал туда, куда нужно. Вопрос Лишь в том куда. Министерство обороны точное место не называет. Озвучивают лишь результат.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:29
#5344
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Цитата:
111:
Кто попал? Куда не нужно?

Украинские пвошники по детской площадке.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:31
#5345
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Цитата:
111:
Искандер порал точно в цель

Это подтвердили МО РФ, Небензя и Захарова.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 03:03
#5346
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Цитата:
maxsaf:
Это подтвердили МО РФ, Небензя и Захарова.

И завизировали Соловьев со Скабеевой! Класс!Говорить то собственно не о чем!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 03:52
#5347
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Цитата:
saba:
И завизировали Соловьев со Скабеевой! Класс!Говорить то собственно не о чем!

А нужно видимо слепо верить всему, украинская сторона говорит, да? И доказательства не нужны, достаточно слепой веры.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 06:11
#5348
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Цитата:
maxsaf:
А нужно видимо слепо верить всему,

Почему говорит, она ещё и показывает! Но если заранее всё решил, то тут и собственные глаза не помощники!!!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 06:34
#5349
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Цитата:
saba:
Почему говорит, она ещё и показывает!

Что конкретно она показывает? И как это опровергает версию о криворуких ПВОшниках?

[Исправлено: maxsaf, 10.04.2025 - 07:35]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 06:34
#5350
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У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Это слова Великого русского баснописца
И.А.Крылова Вам наверное неведомы! Как и слова другого Великого русского писателя Ф.М.Достоевского:"Счастье всего мира не стоит слезы на щеке невинного ребенка!"
А ведь это и есть тот самый русский мир без кавычек за который так ратует Таноми и приветствую я! Но увы Вам ближе наверное "русский мир" Путина и Дугина, который приходит с танками и ракетами и считает себя вправе убивать детей на детской площадке!!!
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27315
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 06:36
#5351
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Цитата:
saba:
Счастье всего мира не стоит слезы на щеке невинного ребенка!"

Вы же утверждаете, что Крым надо возвращать любой ценой, в том числе слезами и кровью детей. Я против слез и крови.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 11:25
#5352
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Цитата:
maxsaf:
Я против слез и

Ну да конечно,Вы истинный толстовец и проповедуете библейскую истину:" Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую"!
Только вот я не помню, может пропустил, чтобы Вы уговаривали ЛДНР сдаться! Мол Украина всё равно сильнее, поэтому не нужно сопротивляться! Избранная у Вас философия получается, применимая только к Украине, во славу России!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7600
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 11:31
#5353
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Цитата:
maxsaf:

Типус Вы конечно ещё тот! Где нибудь в жизни я бы Вам конечно руки бы не подал! Не применительно к ситуации в Украине, а вообще по жизни! Может поэтому и в Канаду уехали, в России тоже люди с таким складом характера тоже не приветствуются. Признавайтесь может всё дело не в ценниках и в казахах, а просто страшно было на улицу выйти в такой стране с патриархальными и улично-дворовыми устоями?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44176
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 11:32
#5354
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Цитата:
maxsaf:

Судя по твоей логике, СССР нужно было сдаться Гитлеру 23го июня 1941го..
И не погибло бы 27 миллионов советских людей..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 11:48
#5355
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Вот правда.
А на визги украинских "СМИ" и поддерживающих нацистов форумчан не стоит обращать внимания.
...
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