Отправлено: - 10:06

ACROS:

Людям же удобно: - проезжаешь мимо, глянул и всё ясно; теперь же надо:- остановиться, зайти в обменник, спросить курс, те ответят с нервами( потому что спрашивающих станет много), ты выйдешь с плохим и испорченным настроением.

[Исправлено: Добринцофф, 10.04.2025 - 11:10]

Цитата:В самом обменнике можно циферки писать,поэтому спрашивать необязательно.Заходить то же необязательно,можно сначала в тырнетеглянуть.Большинство обывателей деньги не меняют каждый день,а те кто меняет,на табло вообще не смотрят у них есть тел.хорошего обменника и другой курс.