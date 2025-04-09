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≡ Кадровая чехарда, или Игра во власть...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51508
Кадровая чехарда, или Игра во власть...
Отправлено: 09.04.25 - 14:07
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В телеграмм-канале известного казахстанского блогера Козачкова наткнулся на новость о том, что в Костанае сначала вознамерились капитально отремонтировать за 10 млрд тенге популярный некогда аквапарк "Осьминог", а потом судорожно отменили объявленные госзакупки, когда об этом заговорили журналисты. Даже не удивился.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1198
Re: Кадровая чехарда, или Игра во власть...
Отправлено: 09.04.25 - 14:07
#1
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Цитата:
публично слукавившей

Цитата:
покрывавший ее в официальном ответе 

Есть статья за распространение заведомо ложной информации. Из каждой пятой (примерно) статьи или комментария властей об этом пишут. А привлекут ли вышеуказанных персон?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17970
Re: Кадровая чехарда, или Игра во власть...
Отправлено: 09.04.25 - 16:54
#2
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Цитата:
vofkakst:
Есть статья за распространение заведомо ложной информации. Из каждой пятой (примерно) статьи или комментария властей об этом пишут. А привлекут ли вышеуказанных персон?

Ну НГ должен сделать запрос в полицию?
они же тему с туалетом подняли)
Цитата:
За всю историю Кустанайской и Костанайской области не было такого, чтобы в один практически момент замглавы региона обезглавливал сразу несколько курируемых отраслевых управлений. 

65 вакансий в областном акимате
Где-то в одной из ваших газет читал
Вроде НК
А работает в акимате ну грубо ну человек 200-250
Тоесть четверти сотрудников недобор
О чем это говорит? Кадровый голод
Низкие зарплаты, переработки,кранчи итд
Уже вон руководители управлений массово сбегают, что говорить о рядовых у тех вообще копейки а работы за троих
Отсюда и вытекает эффективность всех начинаний акимата
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О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
447
Re: Кадровая чехарда, или Игра во власть...
Отправлено: 10.04.25 - 09:41
#3
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Злые языки подсказывают, что в управление внутренней политики устроили человека которого ранее уволили за ЧП в Ленинском районе Костанайской области, ЧП привело к гибели человека на пенной вечеринке, об увольнении заместителя акима тогда бодро рапортавал областной акимат, теперь его назначили заместителем, просто феноменальная тяга к приключениям
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