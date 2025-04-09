Отправлено: - 16:54

vofkakst:

Есть статья за распространение заведомо ложной информации. Из каждой пятой (примерно) статьи или комментария властей об этом пишут. А привлекут ли вышеуказанных персон?

За всю историю Кустанайской и Костанайской области не было такого, чтобы в один практически момент замглавы региона обезглавливал сразу несколько курируемых отраслевых управлений.

Цитата:Ну НГ должен сделать запрос в полицию?они же тему с туалетом подняли)Цитата:65 вакансий в областном акиматеГде-то в одной из ваших газет читалВроде НКА работает в акимате ну грубо ну человек 200-250Тоесть четверти сотрудников недоборО чем это говорит? Кадровый голодНизкие зарплаты, переработки,кранчи итдУже вон руководители управлений массово сбегают, что говорить о рядовых у тех вообще копейки а работы за троихОтсюда и вытекает эффективность всех начинаний акимата