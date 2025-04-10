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≡ Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51508
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 08:39
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Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым обменные пункты и банки должны убрать табло с курсом валют с улиц населенных пунктов. Вы поддерживаете такую инициативу финансового регулятора?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7844
Re: Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 08:39
#1
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Проголосовал за 4 пункт: - смысл этого нововедения??

Людям же удобно: - проезжаешь мимо, глянул и всё ясно; теперь же надо:- остановиться, зайти в обменник, спросить курс, те ответят с нервами( потому что спрашивающих станет много), ты выйдешь с плохим и испорченным настроением.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1198
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 08:50
#2
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Страна в задгице не из-за табло с цифрами. Нацбанк, как финрегулятор вообще уже ничего не делает. Деньга в свободном падении (хотя отправляли в свободное плавание). Табло нужны! У меня должна быть свобода выбора и доступ к информации, которая не является секретной. Я всегда мог проходя/проезжая мимо увидеть необходимую информацию. Когда мне курс валют не нужен -я просто не смотрю на табло. Отвлекающими их я не нахожу. А реформаторами опять горстку кретинов назначили. Лучше бы реальными проблемами занялись. Инфляция - выше головы, цены растут неудержимо, штрафы один больше другого, а мы цЫферками займёмся. Идиотизм.

P.S. и заберите у них принтеры) сколько можно деньги новые штамповать? Вон, в России- почти на всех банкнотах стоит 1997 год, и ничего, как то живут. А мы только фантики шлепаем

[Исправлено: vofkakst, 10.04.2025 - 08:52]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10271
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 10:06
#3
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Цитата:
ACROS:
Людям же удобно: - проезжаешь мимо, глянул и всё ясно; теперь же надо:- остановиться, зайти в обменник, спросить курс, те ответят с нервами( потому что спрашивающих станет много), ты выйдешь с плохим и испорченным настроением.

В самом обменнике можно циферки писать,поэтому спрашивать необязательно.
Заходить то же необязательно,можно сначала в тырнете
глянуть.
Большинство обывателей деньги не меняют каждый день,а те кто меняет,на табло вообще не смотрят у них есть тел.хорошего обменника и другой курс.

[Исправлено: Добринцофф, 10.04.2025 - 11:10]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10271
Национальный банк РК инициировал поправки, согласно которым...
Отправлено: 10.04.25 - 10:12
#4
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Хотел ссылку в сообщение вставить на курс по Костанаю,но почему то не работает,видимо уже и ссылки с курсом нельзя вставлять.
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