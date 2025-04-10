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≡ Деревья, кондоминиум и вода в подвалах - Проблемы взаимодействия ОСИ и властей обсудили в маслихате Костаная. К чему пришли?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51508
Деревья, кондоминиум и вода в подвалах - Проблемы взаимодействия ОСИ и властей обсудили в маслихате Костаная. К чему пришли?
Отправлено: 10.04.25 - 07:27
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- Акимат требует, чтобы мы убирали двор, но он ведь не наш! Если вы взялись служить народу, делайте это как положено! - возмутился Сансызбай КУЮБАЕВ. - В Юбилейном необходима дренажная система, но говорят, что денег нет. Так меньше воровать надо!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7844
Re: Деревья, кондоминиум и вода в подвалах - Проблемы...
Отправлено: 10.04.25 - 07:27
#1
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Цитата:///Сансызбай Куюбаев:- "..говорят, что денег нет. Так меньше воровать надо!..."///

Очевидно - это ГЛАВНЫЙ итог встречи.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1198
Re: Деревья, кондоминиум и вода в подвалах - Проблемы...
Отправлено: 10.04.25 - 08:13
#2
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Красота. Люди обленились совсем. Убрать там, где ты живёшь - надо со скандалом брызгать слюной перед властями. Тяжело граблю взять и возле своего подъезда прибрать? Тяжело ведро воды под дерево вылить? Думаю, что нет. Как вы с голоду там не дохнете, ложку вам ко рту же власти не подносят?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7844
Re: Деревья, кондоминиум и вода в подвалах - Проблемы...
Отправлено: 10.04.25 - 08:34
#3
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Цитата:
vofkakst:
Как вы с голоду там не дохнете, ложку вам ко рту же власти не подносят?



Я так думаю, что это последствия так называемого СОЦИАЛЬНОГО бюджета, последствия кторого мы наблюдаем в том что : - элементарно не хватает ДЕСЯТЬ триллионов тенге ежегодно или по простому - его РАЗВОРОВВАЮТ.

Избаловали людей - долги банкам списывают; во время пандемии всем кому не лень платили 42 500; льготы и субсидии ВСЕМ хозяйствующим субьектам;

Теперь осталось, как вы сказали: - ложку ко рту поднести и задницу им вытереть.
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