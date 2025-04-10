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Деревья, кондоминиум и вода в подвалах - Проблемы взаимодействия ОСИ и властей обсудили в маслихате Костаная. К чему пришли?
Деревья, кондоминиум и вода в подвалах - Проблемы взаимодействия ОСИ и властей обсудили в маслихате Костаная. К чему пришли?
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