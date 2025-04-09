Отправлено: - 22:37

maxsaf:

Ни в одном официальном заявлении не говорится о кафе Магеллан. Ни у министерства обороны РФ, ни у Небензи, ни у Захаровой.

maxsaf:

Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней ее сородичей.





бывшее кафе Магеллан

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