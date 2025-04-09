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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 4177
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 22:06
А ещё есть примета, когда человек не может определиться, упала ракета или попала, не в адеквате человек значит.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7592
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 22:17
Цитата:
Виталий, а ты посмотри видео с той детской площадки, там без слез смотреть невозможно! Какие нафиг инструктора! Они только в больной голове Максафа с Небензей существуют!!! Им же надо как-то оправдать это чудовищное действие! Когда люди мечутся пытаясь откачать ребенка и не могут ничего сделать! Раньше хоть говорили, что там скрытые войска, а тут и придумать ничего невозможно, просто жилой массив обычный с кафе и детской площадкой и туда зафигачить Искандером с полутоннной боевой частью! Я поэтому и говорил, что умысла не было, просто тупанули военные, а теперь эти небензи их отмазывают!
Vit:
Ракета значит попал в цель.
Ракета значит попал в цель.
Виталий, а ты посмотри видео с той детской площадки, там без слез смотреть невозможно! Какие нафиг инструктора! Они только в больной голове Максафа с Небензей существуют!!! Им же надо как-то оправдать это чудовищное действие! Когда люди мечутся пытаясь откачать ребенка и не могут ничего сделать! Раньше хоть говорили, что там скрытые войска, а тут и придумать ничего невозможно, просто жилой массив обычный с кафе и детской площадкой и туда зафигачить Искандером с полутоннной боевой частью! Я поэтому и говорил, что умысла не было, просто тупанули военные, а теперь эти небензи их отмазывают!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 22:37
Цитата:
Твоя ссылка?
Цитата:
maxsaf:
Ни в одном официальном заявлении не говорится о кафе Магеллан. Ни у министерства обороны РФ, ни у Небензи, ни у Захаровой.
Ни в одном официальном заявлении не говорится о кафе Магеллан. Ни у министерства обороны РФ, ни у Небензи, ни у Захаровой.
Твоя ссылка?
Цитата:
maxsaf:
Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней ее сородичей.
бывшее кафе Магеллан
Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней ее сородичей.
бывшее кафе Магеллан
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:25
Цитата:
Если ракета попала туда, куда нужно, то причем тут нацисткие тупые из ПВО?
Тем более Искандер практически не сбиваем, Буками что ли, но ракет то там уже нет на Бук.
111:
Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней ее сородичей.
Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней ее сородичей.
Если ракета попала туда, куда нужно, то причем тут нацисткие тупые из ПВО?
Тем более Искандер практически не сбиваем, Буками что ли, но ракет то там уже нет на Бук.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:28
Но я сегодня усыкаюсь с другого, как в нашем ОСИ, что то там соси, все передрались почти..
Совет дома, ревизионка и активисты
Кто то украл три ляма.
По другим цифрам только 2.5..
И это самое лучшее и дружное ОСИ в городе, которое наградил сам Аким..
Совет дома, ревизионка и активисты
Кто то украл три ляма.
По другим цифрам только 2.5..
И это самое лучшее и дружное ОСИ в городе, которое наградил сам Аким..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:30
А все потому что тут правят бывшие оборотни в погонах..
Одного наконец то они сами выжили, другие оборотни.
Все как на зоне или как в ментовке..
Одного наконец то они сами выжили, другие оборотни.
Все как на зоне или как в ментовке..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:33
Хотя хотели выжить другую простую соседку, одну уже выжили, съехала, меня пытались, я устоял,теперь другую хотят и...
Сами переругались из за ворованных бабок!
Чудеса!
И я пью сегодня за это..
Говорову, которого мы обманули с подачей холодной воды, огромный привет!
Сами переругались из за ворованных бабок!
Чудеса!
И я пью сегодня за это..
Говорову, которого мы обманули с подачей холодной воды, огромный привет!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:53
Цитата:
Осталось только доказать, что по детской площадке попал Искандер полутонный, а не украинское ПВО с шрапнелью. Справитесь?
[Исправлено: maxsaf, 10.04.2025 - 01:54]
saba:
Искандером с полутоннной боевой частью!
Искандером с полутоннной боевой частью!
Осталось только доказать, что по детской площадке попал Искандер полутонный, а не украинское ПВО с шрапнелью. Справитесь?
[Исправлено: maxsaf, 10.04.2025 - 01:54]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:57
Цитата:
А когда-то ты их защищал, горой стоял за шлагбаумы. Против бизнесменов пёр. Чё, тебя отогнали от кормушки ссаными тряпками?
111:
Кто то украл три ляма. По другим цифрам только 2.5.. И это самое лучшее и дружное ОСИ в городе, которое наградил сам Аким..
Кто то украл три ляма. По другим цифрам только 2.5.. И это самое лучшее и дружное ОСИ в городе, которое наградил сам Аким..
А когда-то ты их защищал, горой стоял за шлагбаумы. Против бизнесменов пёр. Чё, тебя отогнали от кормушки ссаными тряпками?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:00
Цитата:
Притом что они попали туда, куда не нужно.
111:
Если ракета попала туда, куда нужно, то причем тут нацисткие тупые из ПВО?
Если ракета попала туда, куда нужно, то причем тут нацисткие тупые из ПВО?
Притом что они попали туда, куда не нужно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:01
Цитата:
Ядерная держава тоже практически непобедимая. Но Саба упорно доказывает, что попытаться стоило. Вот и попытались, себе во вред.
111:
Тем более Искандер практически не сбиваем
Тем более Искандер практически не сбиваем
Ядерная держава тоже практически непобедимая. Но Саба упорно доказывает, что попытаться стоило. Вот и попытались, себе во вред.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:02
Цитата:
Где? Я не вижу там ссылки. Я вижу там цитату, собранную из кусков.
111:
Твоя ссылка?
Твоя ссылка?
Где? Я не вижу там ссылки. Я вижу там цитату, собранную из кусков.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:06
Цитата:
Ах, теперь не видишь, что дал ссылку.
Красиво ушел от ответа!
У тебя еще надо учиться и учится..
maxsaf:
Где? Я не вижу там ссылки.
Где? Я не вижу там ссылки.
Ах, теперь не видишь, что дал ссылку.
Красиво ушел от ответа!
У тебя еще надо учиться и учится..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:07
Цитата:
Ну..
Это кто проверял в бою?
Слабые хохлы, у которых ничего нет?
maxsaf:
Ядерная держава тоже практически непобедимая. Н
Ядерная держава тоже практически непобедимая. Н
Ну..
Это кто проверял в бою?
Слабые хохлы, у которых ничего нет?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:08
Цитата:
Кто попал?
Куда не нужно?
Искандер порал точно в цель и ты эту ссылку скинул
maxsaf:
Притом что они попали туда, куда не нужно.
Притом что они попали туда, куда не нужно.
Кто попал?
Куда не нужно?
Искандер порал точно в цель и ты эту ссылку скинул
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