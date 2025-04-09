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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4177
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 22:06
#5326
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А ещё есть примета, когда человек не может определиться, упала ракета или попала, не в адеквате человек значит. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7592
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 22:17
#5327
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Цитата:
Vit:
Ракета значит попал в цель.

Виталий, а ты посмотри видео с той детской площадки, там без слез смотреть невозможно! Какие нафиг инструктора! Они только в больной голове Максафа с Небензей существуют!!! Им же надо как-то оправдать это чудовищное действие! Когда люди мечутся пытаясь откачать ребенка и не могут ничего сделать! Раньше хоть говорили, что там скрытые войска, а тут и придумать ничего невозможно, просто жилой массив обычный с кафе и детской площадкой и туда зафигачить Искандером с полутоннной боевой частью! Я поэтому и говорил, что умысла не было, просто тупанули военные, а теперь эти небензи их отмазывают!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 22:37
#5328
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Цитата:
maxsaf:
Ни в одном официальном заявлении не говорится о кафе Магеллан. Ни у министерства обороны РФ, ни у Небензи, ни у Захаровой.

Твоя ссылка?
Цитата:
maxsaf:
Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней ее сородичей.


бывшее кафе Магеллан
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:25
#5329
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Цитата:
111:
Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней ее сородичей.

Если ракета попала туда, куда нужно, то причем тут нацисткие тупые из ПВО?
Тем более Искандер практически не сбиваем, Буками что ли, но ракет то там уже нет на Бук.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:28
#5330
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Но я сегодня усыкаюсь с другого, как в нашем ОСИ, что то там соси, все передрались почти..
Совет дома, ревизионка и активисты
Кто то украл три ляма.
По другим цифрам только 2.5..
И это самое лучшее и дружное ОСИ в городе, которое наградил сам Аким..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:30
#5331
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А все потому что тут правят бывшие оборотни в погонах..
Одного наконец то они сами выжили, другие оборотни.
Все как на зоне или как в ментовке..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:33
#5332
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Хотя хотели выжить другую простую соседку, одну уже выжили, съехала, меня пытались, я устоял,теперь другую хотят и...
Сами переругались из за ворованных бабок!
Чудеса!
И я пью сегодня за это..
Говорову, которого мы обманули с подачей холодной воды, огромный привет!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:53
#5333
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Цитата:
saba:
Искандером с полутоннной боевой частью!

Осталось только доказать, что по детской площадке попал Искандер полутонный, а не украинское ПВО с шрапнелью. Справитесь?

[Исправлено: maxsaf, 10.04.2025 - 01:54]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 00:57
#5334
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Цитата:
111:
Кто то украл три ляма. По другим цифрам только 2.5.. И это самое лучшее и дружное ОСИ в городе, которое наградил сам Аким..

А когда-то ты их защищал, горой стоял за шлагбаумы. Против бизнесменов пёр. Чё, тебя отогнали от кормушки ссаными тряпками? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:00
#5335
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Цитата:
111:
Если ракета попала туда, куда нужно, то причем тут нацисткие тупые из ПВО?

Притом что они попали туда, куда не нужно.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:01
#5336
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Цитата:
111:
Тем более Искандер практически не сбиваем

Ядерная держава тоже практически непобедимая. Но Саба упорно доказывает, что попытаться стоило. Вот и попытались, себе во вред.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27312
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:02
#5337
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Цитата:
111:
Твоя ссылка?

Где? Я не вижу там ссылки. Я вижу там цитату, собранную из кусков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:06
#5338
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Цитата:
maxsaf:
Где? Я не вижу там ссылки.

Ах, теперь не видишь, что дал ссылку.
Красиво ушел от ответа!
У тебя еще надо учиться и учится..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:07
#5339
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Цитата:
maxsaf:
Ядерная держава тоже практически непобедимая. Н

Ну..
Это кто проверял в бою?
Слабые хохлы, у которых ничего нет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44175
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 10.04.25 - 01:08
#5340
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Цитата:
maxsaf:
Притом что они попали туда, куда не нужно.

Кто попал?
Куда не нужно?
Искандер порал точно в цель и ты эту ссылку скинул
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