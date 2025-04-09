Отправлено: - 20:16

maxsaf:

Ты даже прочитать нормально не можешь. Я писал "попала", а не "упала".

Цитата:Эх, чувствуется фальш от тебя снова.Но ты такой, да.Ракета, взорвавшись в воздухе, именно падает, с такой боевой частью, которая работает по площадям с футбольное поле, точно ПОПАДАТЬ никуда не требуется от слова вообще.Попадать надо только в некоторых других случаях и в постели кстати тоже, если это не групповуха.А с кассетами или шрапнелью особо метиться и не нужно, они и так долетят и убьют кого угодно, разлетевшись именно в воздухе на определенной высоте..И разорвавшаяся ракета просто падает..