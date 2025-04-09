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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:25
Для начала название Магелан это бывшее название, сейчас это Розмарин
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:27
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:38
Цитата:
Цитата:
Так куда упала ракета « по плану»?
maxsaf:
Цитата:
Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней ее сородичей.
Так куда упала ракета « по плану»?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1498
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:38
Цитата:
По запросу этого высказывания на английском языке гугл дает только какой-то сайт с доменом .ua, что автоматически не вызывает доверия равно как и домен .ru. Возможно это вообще какой-то вброс, либо более авторитетные издания еще не очухались.
saba:
может перевод неточный.
может перевод неточный.
По запросу этого высказывания на английском языке гугл дает только какой-то сайт с доменом .ua, что автоматически не вызывает доверия равно как и домен .ru. Возможно это вообще какой-то вброс, либо более авторитетные издания еще не очухались.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:44
Как видим, кто то откровенно солгал, сказав что в Розмарине уничтожены нацисты, да даже если б они там и были, ни одного бы не уничтожили..
То то, у зетников истерия, начали врать уже просто так, без всяких фактов или подсовывая фейковые ссылки..
То то, у зетников истерия, начали врать уже просто так, без всяких фактов или подсовывая фейковые ссылки..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:55
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 19:00
Цитата:
Цитата:
Почему не касается?
Я скорблю по убитым нашим русским миром и твоим в том числе, по убитым детям.
Потому мне и интересно, зачем мы убиваем украинских детей, или как говорят наши русские пропагандисты, надо детей топить в воде и жечь в огне , чтобы они не выросли и не мстили?
Ну наверно они в чем то и правы, не будет их детей, некому будет мстить нам, так?
maxsaf:
Цитата:
Неа, иди лесом, тебя это не каса
Почему не касается?
Я скорблю по убитым нашим русским миром и твоим в том числе, по убитым детям.
Потому мне и интересно, зачем мы убиваем украинских детей, или как говорят наши русские пропагандисты, надо детей топить в воде и жечь в огне , чтобы они не выросли и не мстили?
Ну наверно они в чем то и правы, не будет их детей, некому будет мстить нам, так?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7591
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 19:23
Цитата:
Уже и на Дожде об этом сказали, причем в тех же выражениях!
Карачун:
этого высказывания на английском языке гугл дает только какой-то сайт с доменом .
этого высказывания на английском языке гугл дает только какой-то сайт с доменом .
Уже и на Дожде об этом сказали, причем в тех же выражениях!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 20:03
Цитата:
Она не падала. Ты даже прочитать нормально не можешь. Я писал "попала", а не "упала".
111:
Так куда упала ракета « по плану»?
Так куда упала ракета « по плану»?
Она не падала. Ты даже прочитать нормально не можешь. Я писал "попала", а не "упала".
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 20:12
Цитата:
Тебе же небензя сказал, что это украинское ПВО и непрофессионализм их военных виновны, а не русский мир. Не веришь - жди официальных результатов расследования независимыми экспертами.
111:
Я скорблю по убитым нашим русским миром и твоим в том числе, по убитым детям.
Я скорблю по убитым нашим русским миром и твоим в том числе, по убитым детям.
Тебе же небензя сказал, что это украинское ПВО и непрофессионализм их военных виновны, а не русский мир. Не веришь - жди официальных результатов расследования независимыми экспертами.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 20:16
Цитата:
Эх, чувствуется фальш от тебя снова.
Но ты такой, да.
Ракета, взорвавшись в воздухе, именно падает, с такой боевой частью, которая работает по площадям с футбольное поле, точно ПОПАДАТЬ никуда не требуется от слова вообще.
Попадать надо только в некоторых других случаях и в постели кстати тоже, если это не групповуха.
А с кассетами или шрапнелью особо метиться и не нужно, они и так долетят и убьют кого угодно, разлетевшись именно в воздухе на определенной высоте..
И разорвавшаяся ракета просто падает..
maxsaf:
Ты даже прочитать нормально не можешь. Я писал "попала", а не "упала".
Ты даже прочитать нормально не можешь. Я писал "попала", а не "упала".
Эх, чувствуется фальш от тебя снова.
Но ты такой, да.
Ракета, взорвавшись в воздухе, именно падает, с такой боевой частью, которая работает по площадям с футбольное поле, точно ПОПАДАТЬ никуда не требуется от слова вообще.
Попадать надо только в некоторых других случаях и в постели кстати тоже, если это не групповуха.
А с кассетами или шрапнелью особо метиться и не нужно, они и так долетят и убьют кого угодно, разлетевшись именно в воздухе на определенной высоте..
И разорвавшаяся ракета просто падает..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 20:24
Цитата:
Так официально же и ты ссылку скидывал, где наши русские начальники сказали, что метились куда метились и порали точно в цель, уничтожив 80 нацистов.
А теперь о каком ПВО речь, если наша русская ракета попала точно в цель в кафе Магелан?
Что то ты видяешь братишка..
maxsaf:
Не веришь - жди официальных результатов расследования независимыми экспертами.
Не веришь - жди официальных результатов расследования независимыми экспертами.
Так официально же и ты ссылку скидывал, где наши русские начальники сказали, что метились куда метились и порали точно в цель, уничтожив 80 нацистов.
А теперь о каком ПВО речь, если наша русская ракета попала точно в цель в кафе Магелан?
Что то ты видяешь братишка..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 20:50
Цитата:
Обломки просто упавшей ракеты нашел? Показывай
111:
И разорвавшаяся ракета просто падает..
И разорвавшаяся ракета просто падает..
Обломки просто упавшей ракеты нашел? Показывай
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