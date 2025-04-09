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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:25
#5311
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Для начала название Магелан это бывшее название, сейчас это Розмарин
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:27
#5312
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И о чудо, вот оно после взрыва!!!
Ачько ноль в мою пользу!
Думал что Розмарин разрушен?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:38
#5313
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Передай ей, что все по плану, ракета попала именно туда куда надо, и возможно спасла тысячи жизней ее сородичей.


Так куда упала ракета « по плану»?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1498
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:38
#5314
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Цитата:
saba:
может перевод неточный.

По запросу этого высказывания на английском языке гугл дает только какой-то сайт с доменом .ua, что автоматически не вызывает доверия равно как и домен .ru. Возможно это вообще какой-то вброс, либо более авторитетные издания еще не очухались.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:44
#5315
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Как видим, кто то откровенно солгал, сказав что в Розмарине уничтожены нацисты, да даже если б они там и были, ни одного бы не уничтожили..
То то, у зетников истерия, начали врать уже просто так, без всяких фактов или подсовывая фейковые ссылки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 18:55
#5316
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А может этот Магелан до бомбежки и это хитрая подстава журналистов?
Может он уже разрушен?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 19:00
#5317
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Неа, иди лесом, тебя это не каса

Почему не касается?
Я скорблю по убитым нашим русским миром и твоим в том числе, по убитым детям.
Потому мне и интересно, зачем мы убиваем украинских детей, или как говорят наши русские пропагандисты, надо детей топить в воде и жечь в огне , чтобы они не выросли и не мстили?
Ну наверно они в чем то и правы, не будет их детей, некому будет мстить нам, так?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7591
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 19:23
#5318
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Цитата:
Карачун:
этого высказывания на английском языке гугл дает только какой-то сайт с доменом .

Уже и на Дожде об этом сказали, причем в тех же выражениях!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27301
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 20:03
#5319
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Цитата:
111:
Так куда упала ракета « по плану»?

Она не падала. Ты даже прочитать нормально не можешь. Я писал "попала", а не "упала".
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27301
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 20:12
#5320
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Цитата:
111:
Я скорблю по убитым нашим русским миром и твоим в том числе, по убитым детям.

Тебе же небензя сказал, что это украинское ПВО и непрофессионализм их военных виновны, а не русский мир. Не веришь - жди официальных результатов расследования независимыми экспертами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 20:16
#5321
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Цитата:
maxsaf:
Ты даже прочитать нормально не можешь. Я писал "попала", а не "упала".

Эх, чувствуется фальш от тебя снова.
Но ты такой, да.
Ракета, взорвавшись в воздухе, именно падает, с такой боевой частью, которая работает по площадям с футбольное поле, точно ПОПАДАТЬ никуда не требуется от слова вообще.
Попадать надо только в некоторых других случаях и в постели кстати тоже, если это не групповуха.
А с кассетами или шрапнелью особо метиться и не нужно, они и так долетят и убьют кого угодно, разлетевшись именно в воздухе на определенной высоте..
И разорвавшаяся ракета просто падает..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44166
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 20:24
#5322
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Цитата:
maxsaf:
Не веришь - жди официальных результатов расследования независимыми экспертами.

Так официально же и ты ссылку скидывал, где наши русские начальники сказали, что метились куда метились и порали точно в цель, уничтожив 80 нацистов.
А теперь о каком ПВО речь, если наша русская ракета попала точно в цель в кафе Магелан?
Что то ты видяешь братишка..
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