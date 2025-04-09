Отправлено: - 20:12

111:

Я скорблю по убитым нашим русским миром и твоим в том числе, по убитым детям.

Цитата:Тебе же небензя сказал, что это украинское ПВО и непрофессионализм их военных виновны, а не русский мир. Не веришь - жди официальных результатов расследования независимыми экспертами.