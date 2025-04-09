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≡ Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51506
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 09:56
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На втором этапе эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца, в том числе гражданина Казахстана, будет сформирован цифровой профиль.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16386
Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...
Отправлено: 09.04.25 - 19:00
#15
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Цитата:
рихард:

На месте вас попросят в телефоне ввести спец номер придёт код. При чем телефон может быть без связи, в не зоны, без разницы . Код всеравно приходит.
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