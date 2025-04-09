Да мне как бы изначально пофиг было на эти ссылки) Ты же верещал на весь форум чтобы я ссылку дал на инфу о том что в трубе задохнулись 200 российских вояк Я сказал нет Ты полез в бутылку переставая предоставлять ссылки на цитаты из СМИ и попал под бан))
Ну вообще то было бы смешно, если бы не было бы так ужасно! По логике Максафа нужно все отдать грабителю, насильнику и не сопротивляться лишь бы тот был доволен! У меня лично в голове такая логика не укладывается!!!
Kairat stayer: Согласен, не массовое явление, допросят и разберутся.
То есть вы, видимо статью читать не стали. А между тем украинское руководство уже даже "письмо китайскому султану" написало - мол "...мистер Си! Что за херня??", ну или что-то в этом духе. Учитывая навыки Володьки в иностранных языках как-то так у него должно было получиться.
Kairat stayer: Китаю не нужны проблемы, попадать под дополнительные вторичные санкций и.т.д. Ранее отмечали, что они помогают обоим конфликтующим сторонам, продавая те же дроны, комплектующие, одним словом выгодоприобретатели.
Как вариант, это могут быть китайские гастербайтеры работающие на Дальнем Востоке, заворожённые и очарованные ушлыми вдовушками, которые тоже являются выгодоприобретателями. А чё, отправят трудолюбивых, работящих и не пьющих китайцев на СВО, если погибнут получит деньги, не впервой же. Придут живыми, тоже не плохо, детей нарожают с героями, там людей не хватает же, об этом не подумали? .
Ниже в видео В.Зеленский говорит, что у китайцев при себе имеются китайские документы и платёжные карты, задержаны двое из шестерых. Выше отмечал, что ихтамнеты должны быть без документов. Разберутся, люди задержаны на территории Украины с оружием в руках, теперь они по международному праву военные преступники, совершившие уголовно-наказуемое деяние.
Карачун: То есть вы, видимо статью читать не стали. А между тем украинское руководство уже даже "письмо китайскому султану" написало - мол "...мистер Си! Что за херня??", ну или что-то в этом духе. Учитывая навыки Володьки в иностранных языках как-то так у него должно было получиться.
Речь идёт о двух задержанных украинцами китайцах, данный факт, пока не даёт основания полагать, что их сотни или тысячи из числа регулярной армии КНР (Китайская Народная Республика).
В.Зеленский оповещает Китай и подаёт им сигнал, что задержаны двое ваших граждан. Дальше будут торгово-дипломатические переговоры, что ни будь выторгует. В конечном результате стороны договорятся, на мой взгляд обменяют их, хотя бы на дроны и комплектующие. Это только мои предположения, будем наблюдать за развитием событий.
Хех. Трамп вводит пошлину в 104 % на китайские товары. Да мы уже давно ввели на китайские товары пошлины в 100% Трамп за нами повторяет, это мы первопроходцы. Сколько стоит автомобиль в китае? 5 лямов. А сколько китайский автомобиль стоит у нас автосалоне? От 10 лямов.
У Трампа очень оригинальный дипломатический язык! Увидел на сайте "Наше Время", может перевод неточный. " Они каждый день названивают(страны против которых он ввёл пошлины) ,они готовы целовать меня в задницу..."
saba: Ну вообще то было бы смешно, если бы не было бы так ужасно! По логике Максафа нужно все отдать грабителю,
Вообще плевать какая у него логика) Воспринимайте проще Просто хихикайте) у них же нет позиции есть только сковородка на которой они постоянно вертятся) ржите как над мальчиками в трусиках распятых на первом канале)
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