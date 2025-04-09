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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17970
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:58
#5296
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Цитата:
maxsaf:
Всё, разобрались, восстановили, можешь выдохнуть

Да мне как бы изначально пофиг было на эти ссылки)
Ты же верещал на весь форум чтобы я ссылку дал на инфу о том что в трубе задохнулись 200 российских вояк
Я сказал нет
Ты полез в бутылку переставая предоставлять ссылки на цитаты из СМИ и попал под бан))

Собака сама себя покусала это называется)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17970
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 12:00
#5297
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Кстати мы же пришли к выводу что 400 человек задохнулись в великой православной трубе! Трубе которой памятники уже в церквях ставят

В принципе ну да
Крест символ убийства Христа
А труба символ гибели российских солдат
Всё логично

[Исправлено: abaika95, 09.04.2025 - 13:00]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17970
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 12:03
#5298
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Цитата:
maxsaf:
Тебя это никак не касается, иди лесом...

Цитата:
maxsaf:
Ты чё, его адвокат? Чё тебе надо? Я тебе уже сказал, тебя это не касается, отвали.

Цитата:
maxsaf:
тебя это не касается.

Цитата:
maxsaf:
Тебя это не касается, я тебе ничего объяснять не собираюсь.

Цитата:
maxsaf:
Я тебе ничего не должен объяснять.

Цитата:
maxsaf:
Так а чё



Поржал))
Канадец уже истерику поднял и незнает куда деться
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 12:13
#5299
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Цитата:
abaika95:
Поржал))

Ну вообще то было бы смешно, если бы не было бы так ужасно! По логике Максафа нужно все отдать грабителю, насильнику и не сопротивляться лишь бы тот был доволен! У меня лично в голове такая логика не укладывается!!!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1496
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 13:39
#5300
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Цитата:
Kairat stayer: Согласен, не массовое явление, допросят и разберутся.

То есть вы, видимо статью читать не стали. А между тем украинское руководство уже даже "письмо китайскому султану" написало - мол "...мистер Си! Что за херня??", ну или что-то в этом духе. Учитывая навыки Володьки в иностранных языках как-то так у него должно было получиться.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 14:03
#5301
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Цитата:
Kairat stayer:
Китаю не нужны проблемы, попадать под дополнительные вторичные санкций и.т.д. Ранее отмечали, что они помогают обоим конфликтующим сторонам, продавая те же дроны, комплектующие, одним словом выгодоприобретатели.

Как вариант, это могут быть китайские гастербайтеры работающие на Дальнем Востоке, заворожённые и очарованные ушлыми вдовушками, которые тоже являются выгодоприобретателями. А чё, отправят трудолюбивых, работящих и не пьющих китайцев на СВО, если погибнут получит деньги, не впервой же. Придут живыми, тоже не плохо, детей нарожают с героями, там людей не хватает же, об этом не подумали? .


Ниже в видео В.Зеленский говорит, что у китайцев при себе имеются китайские документы и платёжные карты, задержаны двое из шестерых. Выше отмечал, что ихтамнеты должны быть без документов. Разберутся, люди задержаны на территории Украины с оружием в руках, теперь они по международному праву военные преступники, совершившие уголовно-наказуемое деяние.



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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 14:32
#5302
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Цитата:
Карачун:
То есть вы, видимо статью читать не стали. А между тем украинское руководство уже даже "письмо китайскому султану" написало - мол "...мистер Си! Что за херня??", ну или что-то в этом духе. Учитывая навыки Володьки в иностранных языках как-то так у него должно было получиться.


Речь идёт о двух задержанных украинцами китайцах, данный факт, пока не даёт основания полагать, что их сотни или тысячи из числа регулярной армии КНР (Китайская Народная Республика).

В.Зеленский оповещает Китай и подаёт им сигнал, что задержаны двое ваших граждан. Дальше будут торгово-дипломатические переговоры, что ни будь выторгует. В конечном результате стороны договорятся, на мой взгляд обменяют их, хотя бы на дроны и комплектующие. Это только мои предположения, будем наблюдать за развитием событий.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16385
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 15:22
#5303
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Хех. Трамп вводит пошлину в 104 % на китайские товары. Да мы уже давно ввели на китайские товары пошлины в 100% Трамп за нами повторяет, это мы первопроходцы. Сколько стоит автомобиль в китае? 5 лямов. А сколько китайский автомобиль стоит у нас автосалоне? От 10 лямов. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 16:14
#5304
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Цитата:
Vit:

Это Виталий не пошлины! Пошлины это когда Китай платит за ввоз товаров, а это жадность нашего государства и платим за это мы!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7590
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 16:17
#5305
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У Трампа очень оригинальный дипломатический язык! Увидел на сайте "Наше Время", может перевод неточный.
" Они каждый день названивают(страны против которых он ввёл пошлины) ,они готовы целовать меня в задницу..."

[Исправлено: saba, 09.04.2025 - 17:18]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17970
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 16:38
#5306
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Цитата:
saba:
Ну вообще то было бы смешно, если бы не было бы так ужасно! По логике Максафа нужно все отдать грабителю,

Вообще плевать какая у него логика)
Воспринимайте проще
Просто хихикайте) у них же нет позиции есть только сковородка на которой они постоянно вертятся) ржите как над мальчиками в трусиках распятых на первом канале)
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