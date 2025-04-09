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"Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
"Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
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