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≡ "Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51506
"Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
Отправлено: 09.04.25 - 16:06
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В проекте нового Налогового кодекса предусмотрен порог для уплаты НДС на уровне 40 млн тенге, об этом сообщил министр национальной экономики – заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Ранее правительство РК предлагало ставку НДС в 15 млн тенге.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7841
"Пошли на компромисс". Правительство повысило предлагаемый порог по НДС до 40 млн тенге
Отправлено: 09.04.25 - 16:06
#1
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Цитата:///это плод компромисса,///


Если я скажу что в Правительстве сидят одни ДОЛБ...Ы, то ничего не скажу и ЭТО будет НЕПРАВИЛЬНО- наоборот, там сидят очень УМНЫЕ люди, но преследующие чисто свои или чьи то ангажированные интересы: - ничего ВЫДУМЫВАТЬ не надо - ВСЕГО лишь проАДМИНИСТРИРУЙТЕ порядок прохождения товара и денег начиная - от ОПТУШКИ до разничного магазина с выбиванием ЧЕКА - всего лишь ОДНУ цепочку- - и на РОВНОМ месте вы соберёте нехватающие ДЕСЯТЬ триллионов тенге.

Посадите на эту цепочку всех налоговых сотрудников - и казна пополниться МГНОВЕННО.

[Исправлено: ACROS, 09.04.2025 - 17:10]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7590
Re: "Пошли на компромисс". Правительство повысило...
Отправлено: 09.04.25 - 16:36
#2
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А меня интересует, есть ли в стране допустим в АП, аналитический центр, который анализирует деятельность правительства? У нас и так был полный швах с чиновниками, но нынешнее правительство по моему переплюнуло всех по части провальной деятельности! Вообще есть такое ощущение, что это правительство объявило войну населению, которое оно не считает народом для блага которого должно трудиться, а источником денег для прикрытия дыр которые образовались в результате его неэффективной деятельности!!!
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