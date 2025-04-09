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≡ Защита по рекомендациям - Что делать с правами человека в Казахстане, обсуждали костанайские общественники и чиновники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51506
Защита по рекомендациям - Что делать с правами человека в Казахстане, обсуждали костанайские общественники и чиновники
Отправлено: 09.04.25 - 15:55
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На встречу, которая прошла в офисе ОФ "Гражданский альянс "ГрИн", не пришел представитель уполномоченного по правам человека в РК Максат Шакирбаев. Организаторы так ждали, что даже распечатали его фотографии и разложили их перед каждым участником.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7841
Re: Защита по рекомендациям - Что делать с правами человека в...
Отправлено: 09.04.25 - 15:55
#1
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Цитата:///Елена КАШАРИНА. - Первый ответ: я пойду в СМИ.//

Почему не в родную ей полицию ?


Цитата:/// Динара- Утебаева:- Проблемы необходимо решать вместе. Мы руководствуемся одним законом, а ДУИС - другим./////

Она и есть ВЛАСТЬ- на ней значёк ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ власти.

Цитата:///Сергазинова. - Если вы его не знаете, а я его тоже не знаю. Вот его фотография. Мы его, к сожалению, не знаем. Я, когда его назначили, пыталась разыскать. В соцсетях его нет.///

Раньше возле милиции, был стенд или были стенды: "...Их разыскивает милиция" или же "...Не проходите мимо".

Наклейте туда его фото или же опубликуйте в соцсетях.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17970
Re: Защита по рекомендациям - Что делать с правами человека в...
Отправлено: 09.04.25 - 16:45
#2
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Цитата:
Представитель партии "Ак жол" Аскар ЖАБАЕВ говорил о проблемах политических:

- Закон о партиях у нас-то соблюдается, но другой момент - насколько сложно создать свою партию.



Немного не понятно зачем представителю партии создание ещё партий? Они же у тебя электорат заберут тут же если дай добро на создание всевозможных партий)
Радуйтесь что вам "карманным опикам" разрешают публично бузеть
Иначе при конкурентной борьбе вас бы никто и не воспринимал
Да и щас то...Цитата:
ACROS:
Почему не в родную ей полицию ?

Хехе

Цитата:
В каждом регионе свои проблемы, и что происходит в Костанае знаете только вы, - отметила Ибраева. - Проблемы известны всем, а вот как их решить - это важный вопрос

В двух предложениях сразу противоречие
То проблемы знаете только вы, то уже все знают проблемы но не знают как их решать)

Ну дык вы зачем нужны вообще? Общественники?
Без вас есть кому знать о проблемах
Проблема в том что те кто знает проблемы их не решает а вы вместо того чтобы заставлять власть решать проблемы берете и создаёте новые на ровном месте
Как тот ПРАВОЗАЩИТНИК Зинченко который извиняется и до сих пор платит за свою активность))
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