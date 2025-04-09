Отправлено: - 16:45

Представитель партии "Ак жол" Аскар ЖАБАЕВ говорил о проблемах политических:



- Закон о партиях у нас-то соблюдается, но другой момент - насколько сложно создать свою партию.





ACROS:

Почему не в родную ей полицию ?

В каждом регионе свои проблемы, и что происходит в Костанае знаете только вы, - отметила Ибраева. - Проблемы известны всем, а вот как их решить - это важный вопрос

Цитата:Немного не понятно зачем представителю партии создание ещё партий? Они же у тебя электорат заберут тут же если дай добро на создание всевозможных партий)Радуйтесь что вам "карманным опикам" разрешают публично бузетьИначе при конкурентной борьбе вас бы никто и не воспринималДа и щас то...Цитата:ХехеЦитата:В двух предложениях сразу противоречиеТо проблемы знаете только вы, то уже все знают проблемы но не знают как их решать)Ну дык вы зачем нужны вообще? Общественники?Без вас есть кому знать о проблемахПроблема в том что те кто знает проблемы их не решает а вы вместо того чтобы заставлять власть решать проблемы берете и создаёте новые на ровном местеКак тот ПРАВОЗАЩИТНИК Зинченко который извиняется и до сих пор платит за свою активность))