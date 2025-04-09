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Защита по рекомендациям - Что делать с правами человека в Казахстане, обсуждали костанайские общественники и чиновники
Защита по рекомендациям - Что делать с правами человека в Казахстане, обсуждали костанайские общественники и чиновники
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