Отправлено: - 12:03

maxsaf:

Тебя это никак не касается, иди лесом...

maxsaf:

Ты чё, его адвокат? Чё тебе надо? Я тебе уже сказал, тебя это не касается, отвали.

maxsaf:

тебя это не касается.

maxsaf:

Тебя это не касается, я тебе ничего объяснять не собираюсь.

maxsaf:

Я тебе ничего не должен объяснять.

maxsaf:

Так а чё

Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Цитата:Поржал))Канадец уже истерику поднял и незнает куда деться