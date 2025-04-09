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≡ Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51504
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 09:56
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На втором этапе эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца, в том числе гражданина Казахстана, будет сформирован цифровой профиль.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27297
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 09:56
#1
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Цитата:
У МВД России имеются основания для неразрешения въезда на территорию России

Тут на форуме есть двое, кому такое сообщение прилетит. Их даже оцифровывать не надо - они уже оцифрованные :lol:

[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 10:57]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16385
Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...
Отправлено: 09.04.25 - 14:14
#2
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На западном направлении биометрия работает уже давно. Но я месяца три назад уже проходил. Там не только пальчики но и лицо, но почему то в профиль.)
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1194
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 14:21
#3
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Цитата:
Vit:
три назад уже проходил

Можете рассказать поподробнее, что да как делается?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16385
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 14:47
#4
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Цитата:
vofkakst: что да как делается?
Не че сложного. Россия установила электроные приблуды на паспортном. С вас снимут пальчики. К специальном экрану по пальчику прикладываите и вас заносят в базу. И зачем то с фоткают в профиль лицо. Особо не сильно напрягает процедура. На 5 минут.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1194
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 14:53
#5
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Цитата:
Vit:

Спасибо! Просто летом видимо предстоит)) предупрежден - значит вооружён. Хотя на госгранице лучше так не говорить)))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16385
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 14:54
#6
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Про эту биометрию на границе, политики говорили ещё год назад. Первая причина была из за мигрантов. Миллионы находятся не законно, не где не регистрируются. Преступление совершают а их найти не могут. А теперь при въезде в РФ с тебя пальчики снимают и в случаи чего легко определяют кто ты, по фамилии по пальчиками. И теперь с брить бороду и легко скрыться не получится.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16385
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 14:56
#7
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Цитата:
vofkakst:
Спасибо! Просто летом видимо предстоит))

Я на днях собираюсь на легковой. Жену бывшую отвезти надо к отцу в россию. Болеет сильно. Она хоть и бывшая но общаемся. Дети тоже поедут. Вобщем сам в первый раз всей семьёй буду проходить тут границу. Раньше то всегда один и на грузовой.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1668
Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...
Отправлено: 09.04.25 - 15:21
#8
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Я представляют ЭТИ очереди на паспортном с этими кодами да отпечатками.. Дед вова всё делает,чтобы мы тоже сказали "Прощай немытая Россия".. Сколько туристов потеряют! Был в Екб на днях,вешаются без рабочих таджикских рук! Предприятия в шоке от вернувшихся работяг с войны! Люди сходят с ума..
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1194
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 15:25
#9
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Цитата:
Сабыр:
Дед вова всё делает,

Если это упростит процесс прохождения границы - пусть делает. Если я еду просто в гости, в отпуск или еще ка как, и мне нечего скрывать - нетрудно и пальчики оставить. А вот тем, кто крокусы взрывает или по полям через границу - жесткий стоп. В этом есть разумное зерно.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1668
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 15:33
#10
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Цитата:
vofkakst:
жесткий стоп

Я вас умоляю :lol: При том уровне корупции,только как раз норм людям они и создают геморой.

[Исправлено: Сабыр, 09.04.2025 - 16:34]

[Исправлено: Сабыр, 09.04.2025 - 16:35]
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1194
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 15:45
#11
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Цитата:
Сабыр:
При том уровне корупции

Наверно поэтому мы там чувствуем себя, как дома)))))
Хотя им до нашего уровня оооооой как далеко
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
728
Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...
Отправлено: 09.04.25 - 15:47
#12
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Цитата:
Сабыр:
При том уровне корупции

есть какие-то тарифы, за каждый подобный комментарий?

по существу:
нет такого приложения в апсторе
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