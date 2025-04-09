Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам

Отправлено: - 14:54

Про эту биометрию на границе, политики говорили ещё год назад. Первая причина была из за мигрантов. Миллионы находятся не законно, не где не регистрируются. Преступление совершают а их найти не могут. А теперь при въезде в РФ с тебя пальчики снимают и в случаи чего легко определяют кто ты, по фамилии по пальчиками. И теперь с брить бороду и легко скрыться не получится.