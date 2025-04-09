Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51503
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 09:56
На втором этапе эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца, в том числе гражданина Казахстана, будет сформирован цифровой профиль.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27297
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 09:56
Цитата:
Тут на форуме есть двое, кому такое сообщение прилетит. Их даже оцифровывать не надо - они уже оцифрованные
[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 10:57]
У МВД России имеются основания для неразрешения въезда на территорию России
Тут на форуме есть двое, кому такое сообщение прилетит. Их даже оцифровывать не надо - они уже оцифрованные
[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 10:57]
Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...
Отправлено: 09.04.25 - 14:14
На западном направлении биометрия работает уже давно. Но я месяца три назад уже проходил. Там не только пальчики но и лицо, но почему то в профиль.)
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 14:21
Цитата:
Можете рассказать поподробнее, что да как делается?
Vit:
три назад уже проходил
три назад уже проходил
Можете рассказать поподробнее, что да как делается?
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 14:47
Цитата:
vofkakst: что да как делается?Не че сложного. Россия установила электроные приблуды на паспортном. С вас снимут пальчики. К специальном экрану по пальчику прикладываите и вас заносят в базу. И зачем то с фоткают в профиль лицо. Особо не сильно напрягает процедура. На 5 минут.
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 14:53
Цитата:
Спасибо! Просто летом видимо предстоит)) предупрежден - значит вооружён. Хотя на госгранице лучше так не говорить)))
Vit:
Спасибо! Просто летом видимо предстоит)) предупрежден - значит вооружён. Хотя на госгранице лучше так не говорить)))
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 14:54
Про эту биометрию на границе, политики говорили ещё год назад. Первая причина была из за мигрантов. Миллионы находятся не законно, не где не регистрируются. Преступление совершают а их найти не могут. А теперь при въезде в РФ с тебя пальчики снимают и в случаи чего легко определяют кто ты, по фамилии по пальчиками. И теперь с брить бороду и легко скрыться не получится.
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 14:56
Цитата:
Я на днях собираюсь на легковой. Жену бывшую отвезти надо к отцу в россию. Болеет сильно. Она хоть и бывшая но общаемся. Дети тоже поедут. Вобщем сам в первый раз всей семьёй буду проходить тут границу. Раньше то всегда один и на грузовой.
vofkakst:
Спасибо! Просто летом видимо предстоит))
Спасибо! Просто летом видимо предстоит))
Я на днях собираюсь на легковой. Жену бывшую отвезти надо к отцу в россию. Болеет сильно. Она хоть и бывшая но общаемся. Дети тоже поедут. Вобщем сам в первый раз всей семьёй буду проходить тут границу. Раньше то всегда один и на грузовой.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1668
Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...
Отправлено: 09.04.25 - 15:21
Я представляют ЭТИ очереди на паспортном с этими кодами да отпечатками.. Дед вова всё делает,чтобы мы тоже сказали "Прощай немытая Россия".. Сколько туристов потеряют! Был в Екб на днях,вешаются без рабочих таджикских рук! Предприятия в шоке от вернувшихся работяг с войны! Люди сходят с ума..
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 15:25
Цитата:
Если это упростит процесс прохождения границы - пусть делает. Если я еду просто в гости, в отпуск или еще ка как, и мне нечего скрывать - нетрудно и пальчики оставить. А вот тем, кто крокусы взрывает или по полям через границу - жесткий стоп. В этом есть разумное зерно.
Сабыр:
Дед вова всё делает,
Дед вова всё делает,
Если это упростит процесс прохождения границы - пусть делает. Если я еду просто в гости, в отпуск или еще ка как, и мне нечего скрывать - нетрудно и пальчики оставить. А вот тем, кто крокусы взрывает или по полям через границу - жесткий стоп. В этом есть разумное зерно.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1668
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 15:33
Цитата:
Я вас умоляю При том уровне корупции,только как раз норм людям они и создают геморой.
[Исправлено: Сабыр, 09.04.2025 - 16:34]
[Исправлено: Сабыр, 09.04.2025 - 16:35]
vofkakst:
жесткий стоп
жесткий стоп
Я вас умоляю При том уровне корупции,только как раз норм людям они и создают геморой.
[Исправлено: Сабыр, 09.04.2025 - 16:34]
[Исправлено: Сабыр, 09.04.2025 - 16:35]
Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать казахстанцам
Отправлено: 09.04.25 - 15:45
Цитата:
Наверно поэтому мы там чувствуем себя, как дома)))))
Хотя им до нашего уровня оооооой как далеко
Сабыр:
При том уровне корупции
При том уровне корупции
Наверно поэтому мы там чувствуем себя, как дома)))))
Хотя им до нашего уровня оооооой как далеко
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 728
Re: Въезд в Россию по новым правилам – что нужно знать...
Отправлено: 09.04.25 - 15:47
Цитата:
есть какие-то тарифы, за каждый подобный комментарий?
по существу:
нет такого приложения в апсторе
Сабыр:
При том уровне корупции
При том уровне корупции
есть какие-то тарифы, за каждый подобный комментарий?
по существу:
нет такого приложения в апсторе
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 100, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 98
|Зарегистрированные пользователи: saba, vofkakst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать