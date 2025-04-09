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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:14
#5281
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Цитата:
111:
Представляю, пришел убийца и говорит, я убью вас всех, жену, детей, тебя муж.
- О нет! Миня не надо, давайте я вам отдам ВСЁ, и вы миня отпустите!
А еще и Крым возьмите!


Блин, ну получилось прикольно..
А Миня просто отшлепайте..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27297
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:16
#5282
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Цитата:
111:
А Миня просто отшлепайте..

Дождись своей очереди :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:17
#5283
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Это получается все что у мужчины дорого, это его так сказать член.
Все остальное он при малейшей опасности обязан ОТДАТЬ..
Ничего себе, как думают канадцы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:18
#5284
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Цитата:
maxsaf:
Дождись своей очереди

Ох уж у вас эти заморочки, пративные...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:19
#5285
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Даже ящерица или палочник отдают не все, что у них есть ..
Выходит мы в Казахстане хуже этих животных..
Да, нормуль..

[Исправлено: 111, 09.04.2025 - 12:20]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27297
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:19
#5286
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Цитата:
111:
Ох уж у вас эти заморочки

Причем тут какие-то мы)) это же ты просишь))

Цитата:
111:
А Миня просто отшлепайте..

8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27297
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:22
#5287
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Цитата:
111:
отдают не все, что у них есть ..

Разговора не было про все, что у них есть. Разговор был про всё, что он хочет. Это совершенно разные вещи. Но тебе этого не понять, и не пытайся.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27297
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:26
#5288
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Цитата:
abaika95:
А ты процитировал текст СМИ без активной ссылки Удалят комментарий твой за это

Всё, разобрались, восстановили, можешь выдохнуть

тыц
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:29
#5289
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Цитата:
maxsaf:
Разговор был про всё, что он хочет.

Что хочет, убийца все сделает.
Так зачем ему еще и очковать, отдавать жену и детей, чтоб на твоих глазах их казнили?
Ах да, чтобы выжить самому.
Правильно говоришь!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27297
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:31
#5290
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Цитата:
111:
Что хочет, убийца все сделает. Так зачем ему еще и очковать, отдавать жену и детей, чтоб на твоих глазах их казнили?

Да отстань ты уже от меня со своим убийцей. Мы с Сабой про Путина и Украину говорили, а ты прицепился с каким-то убийцей.

[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 12:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:31
#5291
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Цитата:
maxsaf:
Разговор был про всё, что он хочет. Э

А еще круче, напоимер украинцам, которым ты ничего не говоришь, самим расстрелять своих жен, матерей, детей, и отдать их всех мертвыми Путину, он же хочет всех там добить, только вот он пожалеет ли этих очкуноа, отдавших своих детей и ден ему мертвыми?
Вот в чем вопрос..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27297
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:32
#5292
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Цитата:
111:
Путину, он же хочет всех там добить

Это ты так решил сам или он тебе лично сказал?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:32
#5293
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Цитата:
maxsaf:
Мы с Сабой про Путина говорили, а

Нет, ты сказал ему лично отдать ВСЁ!
И в общественном месте..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27297
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:35
#5294
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Цитата:
111:
Нет, ты сказал ему лично отдать ВСЁ! И в общественном месте..

Нет, это ты все так извратил. Речь была совсем о другом, но ты не понял. Твои проблемы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44156
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:44
#5295
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Эх, блин времени нет..
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