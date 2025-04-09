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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:14
Цитата:
Блин, ну получилось прикольно..
А Миня просто отшлепайте..
111:
Представляю, пришел убийца и говорит, я убью вас всех, жену, детей, тебя муж.
- О нет! Миня не надо, давайте я вам отдам ВСЁ, и вы миня отпустите!
А еще и Крым возьмите!
Представляю, пришел убийца и говорит, я убью вас всех, жену, детей, тебя муж.
- О нет! Миня не надо, давайте я вам отдам ВСЁ, и вы миня отпустите!
А еще и Крым возьмите!
Блин, ну получилось прикольно..
А Миня просто отшлепайте..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:16
Цитата:
Дождись своей очереди
111:
А Миня просто отшлепайте..
А Миня просто отшлепайте..
Дождись своей очереди
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:17
Это получается все что у мужчины дорого, это его так сказать член.
Все остальное он при малейшей опасности обязан ОТДАТЬ..
Ничего себе, как думают канадцы..
Все остальное он при малейшей опасности обязан ОТДАТЬ..
Ничего себе, как думают канадцы..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:18
Цитата:
Ох уж у вас эти заморочки, пративные...
maxsaf:
Дождись своей очереди
Дождись своей очереди
Ох уж у вас эти заморочки, пративные...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:19
Даже ящерица или палочник отдают не все, что у них есть ..
Выходит мы в Казахстане хуже этих животных..
Да, нормуль..
[Исправлено: 111, 09.04.2025 - 12:20]
Выходит мы в Казахстане хуже этих животных..
Да, нормуль..
[Исправлено: 111, 09.04.2025 - 12:20]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:19
Цитата:
Причем тут какие-то мы)) это же ты просишь))
Цитата:
111:
Ох уж у вас эти заморочки
Ох уж у вас эти заморочки
Причем тут какие-то мы)) это же ты просишь))
Цитата:
111:
А Миня просто отшлепайте..
А Миня просто отшлепайте..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:22
Цитата:
Разговора не было про все, что у них есть. Разговор был про всё, что он хочет. Это совершенно разные вещи. Но тебе этого не понять, и не пытайся.
111:
отдают не все, что у них есть ..
отдают не все, что у них есть ..
Разговора не было про все, что у них есть. Разговор был про всё, что он хочет. Это совершенно разные вещи. Но тебе этого не понять, и не пытайся.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:29
Цитата:
Что хочет, убийца все сделает.
Так зачем ему еще и очковать, отдавать жену и детей, чтоб на твоих глазах их казнили?
Ах да, чтобы выжить самому.
Правильно говоришь!
maxsaf:
Разговор был про всё, что он хочет.
Разговор был про всё, что он хочет.
Что хочет, убийца все сделает.
Так зачем ему еще и очковать, отдавать жену и детей, чтоб на твоих глазах их казнили?
Ах да, чтобы выжить самому.
Правильно говоришь!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:31
Цитата:
Да отстань ты уже от меня со своим убийцей. Мы с Сабой про Путина и Украину говорили, а ты прицепился с каким-то убийцей.
[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 12:31]
111:
Что хочет, убийца все сделает. Так зачем ему еще и очковать, отдавать жену и детей, чтоб на твоих глазах их казнили?
Что хочет, убийца все сделает. Так зачем ему еще и очковать, отдавать жену и детей, чтоб на твоих глазах их казнили?
Да отстань ты уже от меня со своим убийцей. Мы с Сабой про Путина и Украину говорили, а ты прицепился с каким-то убийцей.
[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 12:31]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:31
Цитата:
А еще круче, напоимер украинцам, которым ты ничего не говоришь, самим расстрелять своих жен, матерей, детей, и отдать их всех мертвыми Путину, он же хочет всех там добить, только вот он пожалеет ли этих очкуноа, отдавших своих детей и ден ему мертвыми?
Вот в чем вопрос..
maxsaf:
Разговор был про всё, что он хочет. Э
Разговор был про всё, что он хочет. Э
А еще круче, напоимер украинцам, которым ты ничего не говоришь, самим расстрелять своих жен, матерей, детей, и отдать их всех мертвыми Путину, он же хочет всех там добить, только вот он пожалеет ли этих очкуноа, отдавших своих детей и ден ему мертвыми?
Вот в чем вопрос..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:32
Цитата:
Это ты так решил сам или он тебе лично сказал?
111:
Путину, он же хочет всех там добить
Путину, он же хочет всех там добить
Это ты так решил сам или он тебе лично сказал?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:32
Цитата:
Нет, ты сказал ему лично отдать ВСЁ!
И в общественном месте..
maxsaf:
Мы с Сабой про Путина говорили, а
Мы с Сабой про Путина говорили, а
Нет, ты сказал ему лично отдать ВСЁ!
И в общественном месте..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:35
Цитата:
Нет, это ты все так извратил. Речь была совсем о другом, но ты не понял. Твои проблемы.
111:
Нет, ты сказал ему лично отдать ВСЁ! И в общественном месте..
Нет, ты сказал ему лично отдать ВСЁ! И в общественном месте..
Нет, это ты все так извратил. Речь была совсем о другом, но ты не понял. Твои проблемы.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 11:44
Эх, блин времени нет..
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