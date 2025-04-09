Отправлено: - 10:15

maxsaf:

Ей чё, украинский воздух не понравился?

Цитата:Такая конструкция ракеты, с такой боеголовкой.Ну и с кассетной в том числе, если не знал..Как то нелогично, шрапнель зарывать всю в землю, никого при этом не убивая, да и удара от волны от воздушного удара нет на такие здания, так что пролетел ты, как кассета над Парижем..Сочинили эту сказку, когда уже детей убили и не в районе кафе Розмарин, а почти на детской площадке