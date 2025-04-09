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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 09:50
#5221
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Цитата:
saba:
Для Запада на первом месте стоит отдельный человек

Поэтому я и говорю - жизнь дороже. Отдайте Путину всё, что он хочет, жизни сохраните. Понимаю, что для вас это звучит нелогично. Но намного глупее потерять и территории, и жизни в огромном количестве. И кто что кому доказал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44128
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 09:56
#5222
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Цитата:
maxsaf:
Поэтому я и говорю - жизнь дороже. Отдайте Путину всё

Ты это кому говоришь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44128
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 09:58
#5223
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Цитата:
saba:
начиненную поражающими элементами в жилой квартал

Не просто поражающими, а шоапнелью, и ракета взорвалась в воздухе, чтобы как можно больше убить людей, находящихся на открытой местности.
Никакое здание такая шрапнель не уничтожит, как это говорим мы, русские..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 09:59
#5224
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Цитата:
111:
Ты это кому говоришь?

Сабе. Чё ты так разволновался?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:00
#5225
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Цитата:
111:
ракета взорвалась в воздухе,

Ей чё, украинский воздух не понравился? Или в птицу ударилась?
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44128
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:11
#5226
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Цитата:
maxsaf:
Сабе

И он должен отдать Путину всё, квартиру, жену, детей?
Ниче себе..
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* 111
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44128
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:15
#5227
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Цитата:
maxsaf:
Ей чё, украинский воздух не понравился?

Такая конструкция ракеты, с такой боеголовкой.
Ну и с кассетной в том числе, если не знал..
Как то нелогично, шрапнель зарывать всю в землю, никого при этом не убивая, да и удара от волны от воздушного удара нет на такие здания, так что пролетел ты, как кассета над Парижем..
Сочинили эту сказку, когда уже детей убили и не в районе кафе Розмарин, а почти на детской площадке
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:18
#5228
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Цитата:
111:
И он должен отдать Путину всё, квартиру, жену, детей? Ниче себе..

Я не слышал, чтобы Путин ЭТО хотел. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:20
#5229
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Цитата:
111:
Такая конструкция ракеты, с такой боеголовкой.

Что-то не складывается. Один говорит, что-то про тупых военных, второй про крутую конструкцию. Как тупые якобы военные смогли придумать такую крутую штуковину, которой даже знаменитое украинское ПВО не помеха?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:23
#5230
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Цитата:
111:
Как то нелогично, шрапнель зарывать всю в землю

Вот именно. Шрапнель нужна в ракетах ПВО, чтобы максимизировать эффективность и вероятность попадания. Искандерам шрапнель нафиг не нужна, Искандерам нужен фугас в половину килотонны.

[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 11:24]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44128
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:25
#5231
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Цитата:
maxsaf:
Один говорит, что-то про тупых военных, второй про к

Кто говорит?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:26
#5232
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Цитата:
111:
Кто говорит?

Ты и Саба.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7586
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:27
#5233
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Цитата:
maxsaf:
не слышал, чтобы Путин ЭТО хотел.

Ну если захочет, быстрее отдавать, лишь бы не рассердился! Интересно Салтыков-Щедрин с Вас Премудрого пескаря писал? На столетия вперёд видел, что такие типажи всегда будут существовать!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44128
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:29
#5234
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Цитата:
maxsaf:
Искандерам шрапнель нафиг не нужна,

И кассеты не нужны и тд..
Ну, ладно, спорить не стану.
Если там один фугас, то и Искандера там не было.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:29
#5235
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Цитата:
saba:
Ну если захочет

Если захочет, то я очень удивлюсь. Прям ОЧЕНЬ :lol:
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