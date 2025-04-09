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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 09:50
Цитата:
Поэтому я и говорю - жизнь дороже. Отдайте Путину всё, что он хочет, жизни сохраните. Понимаю, что для вас это звучит нелогично. Но намного глупее потерять и территории, и жизни в огромном количестве. И кто что кому доказал?
saba:
Для Запада на первом месте стоит отдельный человек
Для Запада на первом месте стоит отдельный человек
Поэтому я и говорю - жизнь дороже. Отдайте Путину всё, что он хочет, жизни сохраните. Понимаю, что для вас это звучит нелогично. Но намного глупее потерять и территории, и жизни в огромном количестве. И кто что кому доказал?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 09:56
Цитата:
Ты это кому говоришь?
maxsaf:
Поэтому я и говорю - жизнь дороже. Отдайте Путину всё
Поэтому я и говорю - жизнь дороже. Отдайте Путину всё
Ты это кому говоришь?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 09:58
Цитата:
Не просто поражающими, а шоапнелью, и ракета взорвалась в воздухе, чтобы как можно больше убить людей, находящихся на открытой местности.
Никакое здание такая шрапнель не уничтожит, как это говорим мы, русские..
saba:
начиненную поражающими элементами в жилой квартал
начиненную поражающими элементами в жилой квартал
Не просто поражающими, а шоапнелью, и ракета взорвалась в воздухе, чтобы как можно больше убить людей, находящихся на открытой местности.
Никакое здание такая шрапнель не уничтожит, как это говорим мы, русские..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 09:59
Цитата:
Сабе. Чё ты так разволновался?))
111:
Ты это кому говоришь?
Ты это кому говоришь?
Сабе. Чё ты так разволновался?))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:00
Цитата:
Ей чё, украинский воздух не понравился? Или в птицу ударилась?
111:
ракета взорвалась в воздухе,
ракета взорвалась в воздухе,
Ей чё, украинский воздух не понравился? Или в птицу ударилась?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:11
Цитата:
И он должен отдать Путину всё, квартиру, жену, детей?
Ниче себе..
maxsaf:
Сабе
Сабе
И он должен отдать Путину всё, квартиру, жену, детей?
Ниче себе..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:15
Цитата:
Такая конструкция ракеты, с такой боеголовкой.
Ну и с кассетной в том числе, если не знал..
Как то нелогично, шрапнель зарывать всю в землю, никого при этом не убивая, да и удара от волны от воздушного удара нет на такие здания, так что пролетел ты, как кассета над Парижем..
Сочинили эту сказку, когда уже детей убили и не в районе кафе Розмарин, а почти на детской площадке
maxsaf:
Ей чё, украинский воздух не понравился?
Ей чё, украинский воздух не понравился?
Такая конструкция ракеты, с такой боеголовкой.
Ну и с кассетной в том числе, если не знал..
Как то нелогично, шрапнель зарывать всю в землю, никого при этом не убивая, да и удара от волны от воздушного удара нет на такие здания, так что пролетел ты, как кассета над Парижем..
Сочинили эту сказку, когда уже детей убили и не в районе кафе Розмарин, а почти на детской площадке
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:18
Цитата:
Я не слышал, чтобы Путин ЭТО хотел.
111:
И он должен отдать Путину всё, квартиру, жену, детей? Ниче себе..
И он должен отдать Путину всё, квартиру, жену, детей? Ниче себе..
Я не слышал, чтобы Путин ЭТО хотел.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:20
Цитата:
Что-то не складывается. Один говорит, что-то про тупых военных, второй про крутую конструкцию. Как тупые якобы военные смогли придумать такую крутую штуковину, которой даже знаменитое украинское ПВО не помеха?
111:
Такая конструкция ракеты, с такой боеголовкой.
Такая конструкция ракеты, с такой боеголовкой.
Что-то не складывается. Один говорит, что-то про тупых военных, второй про крутую конструкцию. Как тупые якобы военные смогли придумать такую крутую штуковину, которой даже знаменитое украинское ПВО не помеха?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:23
Цитата:
Вот именно. Шрапнель нужна в ракетах ПВО, чтобы максимизировать эффективность и вероятность попадания. Искандерам шрапнель нафиг не нужна, Искандерам нужен фугас в половину килотонны.
[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 11:24]
111:
Как то нелогично, шрапнель зарывать всю в землю
Как то нелогично, шрапнель зарывать всю в землю
Вот именно. Шрапнель нужна в ракетах ПВО, чтобы максимизировать эффективность и вероятность попадания. Искандерам шрапнель нафиг не нужна, Искандерам нужен фугас в половину килотонны.
[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 11:24]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:25
Цитата:
Кто говорит?
maxsaf:
Один говорит, что-то про тупых военных, второй про к
Один говорит, что-то про тупых военных, второй про к
Кто говорит?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:26
Цитата:
Ты и Саба.
111:
Кто говорит?
Кто говорит?
Ты и Саба.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7586
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:27
Цитата:
Ну если захочет, быстрее отдавать, лишь бы не рассердился! Интересно Салтыков-Щедрин с Вас Премудрого пескаря писал? На столетия вперёд видел, что такие типажи всегда будут существовать!
maxsaf:
не слышал, чтобы Путин ЭТО хотел.
не слышал, чтобы Путин ЭТО хотел.
Ну если захочет, быстрее отдавать, лишь бы не рассердился! Интересно Салтыков-Щедрин с Вас Премудрого пескаря писал? На столетия вперёд видел, что такие типажи всегда будут существовать!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:29
Цитата:
И кассеты не нужны и тд..
Ну, ладно, спорить не стану.
Если там один фугас, то и Искандера там не было.
maxsaf:
Искандерам шрапнель нафиг не нужна,
Искандерам шрапнель нафиг не нужна,
И кассеты не нужны и тд..
Ну, ладно, спорить не стану.
Если там один фугас, то и Искандера там не было.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 10:29
Цитата:
Если захочет, то я очень удивлюсь. Прям ОЧЕНЬ
saba:
Ну если захочет
Ну если захочет
Если захочет, то я очень удивлюсь. Прям ОЧЕНЬ
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