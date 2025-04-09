Отправлено: - 08:16

Карачун:

В том, что цельную статью об этом тиснули. и в аккурат во время эскалации торгового противостояния между США и Китаем (на бибиси статей об этом много, уж позвольте ссылки на них не давать) Конечно это может быть и обычным совпадением. Но мне думается что нет.

Цитата:Тут вы правы, это точно не совпадение. Кому это выгодно - я думаю это и так понятно. Но раздуть двух китайцев до десяти тысяч корейцев будет очень сложно. Хотя, если подходить к вопросу предвзято, то не удивлюсь, что кипиш от двух китайцев будет значительно громче, чем от десяти тысяч корейцев.