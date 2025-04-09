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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44118
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 00:19
#5206
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Цитата:
maxsaf:
Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки по

Мы - Русские!
И ничто нас не сломит, даже какие то хохлы!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27261
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 02:33
#5207
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Цитата:
111:
Мы - Русские!

Чё ты мыкаешь, великий и древний ПРЕЗидент форума :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 05:56
#5208
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Цитата:
maxsaf:
что он соврал в этот раз, или слабО? Обвиняете без доказательств? Хотя чему я удивляюсь

А он врал всегда! И ему нет веры во всём! Как говорится " Единожды солгавши..."!
Хотя его даже жалко, военные в Украине творят что хотят, а ему выкручиваться!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 06:06
#5209
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Цитата:
maxsaf:
Обвиняете без доказательств? Хотя чему я удивляюсь...

Выводы комиссии ООН без ссылки,это конечно же не доказательство! Хотя их уже напечатали кажется везде,где возможно, но у нас огромное бельмо в глазу, которое мешает видеть очевидное!!!
Кстати, я бы не стал обвинять РФ в преднамеренность этого поступка!Такое, невыгодно сейчас ей, если она хочет вести переговоры!
Просто тупоголовые генералы получили непроверенные разведданные, ну и кинули ракету с 500 кг боевой частью и начиненную поражающими элементами в жилой квартал, где и оправдаться то , кроме этого несчастного кафе нечем! Не будь этой детской площадки количество жертв тоже было бы немаленьким! Просто резонанс был бы не такой!
Короче говоря,подставили генералы свое политическое руководство в очередной раз!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1495
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 06:17
#5210
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Цитата:
maxsaf:
в чем прикол

В том, что цельную статью об этом тиснули. и в аккурат во время эскалации торгового противостояния между США и Китаем (на бибиси статей об этом много, уж позвольте ссылки на них не давать)
Конечно это может быть и обычным совпадением. Но мне думается что нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27261
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 08:13
#5211
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Цитата:
saba:
Выводы комиссии ООН без ссылки,это конечно же не доказательство!

Вы сами себя слышите? Когда в самолёт прилетает ракета, комиссия работает месяцами, а иногда и годами, чтобы добраться до правды. А тут приехал чел непонятно каких наук профессор, и за всех всё решил. Вам самим не смешно?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27261
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 08:16
#5212
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Цитата:
Карачун:
В том, что цельную статью об этом тиснули. и в аккурат во время эскалации торгового противостояния между США и Китаем (на бибиси статей об этом много, уж позвольте ссылки на них не давать) Конечно это может быть и обычным совпадением. Но мне думается что нет.

Тут вы правы, это точно не совпадение. Кому это выгодно - я думаю это и так понятно. Но раздуть двух китайцев до десяти тысяч корейцев будет очень сложно. Хотя, если подходить к вопросу предвзято, то не удивлюсь, что кипиш от двух китайцев будет значительно громче, чем от десяти тысяч корейцев.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27261
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 08:17
#5213
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Цитата:
saba:
Кстати, я бы не стал обвинять РФ в преднамеренность этого поступка!Такое, невыгодно сейчас ей, если она хочет вести переговоры!

Ну хоть что-то, я думал уже что случай совсем безнадёжный. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27261
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 08:21
#5214
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Цитата:
saba:
Просто тупоголовые генералы получили непроверенные разведданные, ну и кинули ракету с 500 кг боевой частью и начиненную поражающими элементами в жилой квартал

Серьезно? Это в век то спутников и камер наблюдения? У каждого в руках портативная зашифрованная рация для передачи разведданных с фото и видео. Ну вы о чем?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27261
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 08:28
#5215
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Цитата:
saba:
Короче говоря,подставили генералы свое политическое руководство в очередной раз!

Задайте себе вопрос (я уже устал задавать) "Где фото ресторана Магеллан после взрыва?"
Ну хоть одно, плиз. Правда, я хочу вам верить, хочу чтобы вы оказались правы. Но без этого фото не могу.

[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 09:29]
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