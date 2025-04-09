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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44118
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 00:19
Цитата:
Мы - Русские!
И ничто нас не сломит, даже какие то хохлы!
maxsaf:
Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки по
Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки по
Мы - Русские!
И ничто нас не сломит, даже какие то хохлы!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 02:33
Цитата:
Чё ты мыкаешь, великий и древний ПРЕЗидент форума
111:
Мы - Русские!
Мы - Русские!
Чё ты мыкаешь, великий и древний ПРЕЗидент форума
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 05:56
Цитата:
А он врал всегда! И ему нет веры во всём! Как говорится " Единожды солгавши..."!
Хотя его даже жалко, военные в Украине творят что хотят, а ему выкручиваться!
maxsaf:
что он соврал в этот раз, или слабО? Обвиняете без доказательств? Хотя чему я удивляюсь
что он соврал в этот раз, или слабО? Обвиняете без доказательств? Хотя чему я удивляюсь
А он врал всегда! И ему нет веры во всём! Как говорится " Единожды солгавши..."!
Хотя его даже жалко, военные в Украине творят что хотят, а ему выкручиваться!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7580
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 06:06
Цитата:
Выводы комиссии ООН без ссылки,это конечно же не доказательство! Хотя их уже напечатали кажется везде,где возможно, но у нас огромное бельмо в глазу, которое мешает видеть очевидное!!!
Кстати, я бы не стал обвинять РФ в преднамеренность этого поступка!Такое, невыгодно сейчас ей, если она хочет вести переговоры!
Просто тупоголовые генералы получили непроверенные разведданные, ну и кинули ракету с 500 кг боевой частью и начиненную поражающими элементами в жилой квартал, где и оправдаться то , кроме этого несчастного кафе нечем! Не будь этой детской площадки количество жертв тоже было бы немаленьким! Просто резонанс был бы не такой!
Короче говоря,подставили генералы свое политическое руководство в очередной раз!
maxsaf:
Обвиняете без доказательств? Хотя чему я удивляюсь...
Обвиняете без доказательств? Хотя чему я удивляюсь...
Выводы комиссии ООН без ссылки,это конечно же не доказательство! Хотя их уже напечатали кажется везде,где возможно, но у нас огромное бельмо в глазу, которое мешает видеть очевидное!!!
Кстати, я бы не стал обвинять РФ в преднамеренность этого поступка!Такое, невыгодно сейчас ей, если она хочет вести переговоры!
Просто тупоголовые генералы получили непроверенные разведданные, ну и кинули ракету с 500 кг боевой частью и начиненную поражающими элементами в жилой квартал, где и оправдаться то , кроме этого несчастного кафе нечем! Не будь этой детской площадки количество жертв тоже было бы немаленьким! Просто резонанс был бы не такой!
Короче говоря,подставили генералы свое политическое руководство в очередной раз!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1495
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 06:17
Цитата:
В том, что цельную статью об этом тиснули. и в аккурат во время эскалации торгового противостояния между США и Китаем (на бибиси статей об этом много, уж позвольте ссылки на них не давать)
Конечно это может быть и обычным совпадением. Но мне думается что нет.
maxsaf:
в чем прикол
в чем прикол
В том, что цельную статью об этом тиснули. и в аккурат во время эскалации торгового противостояния между США и Китаем (на бибиси статей об этом много, уж позвольте ссылки на них не давать)
Конечно это может быть и обычным совпадением. Но мне думается что нет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 08:13
Цитата:
Вы сами себя слышите? Когда в самолёт прилетает ракета, комиссия работает месяцами, а иногда и годами, чтобы добраться до правды. А тут приехал чел непонятно каких наук профессор, и за всех всё решил. Вам самим не смешно?
saba:
Выводы комиссии ООН без ссылки,это конечно же не доказательство!
Выводы комиссии ООН без ссылки,это конечно же не доказательство!
Вы сами себя слышите? Когда в самолёт прилетает ракета, комиссия работает месяцами, а иногда и годами, чтобы добраться до правды. А тут приехал чел непонятно каких наук профессор, и за всех всё решил. Вам самим не смешно?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 08:16
Цитата:
Тут вы правы, это точно не совпадение. Кому это выгодно - я думаю это и так понятно. Но раздуть двух китайцев до десяти тысяч корейцев будет очень сложно. Хотя, если подходить к вопросу предвзято, то не удивлюсь, что кипиш от двух китайцев будет значительно громче, чем от десяти тысяч корейцев.
Карачун:
В том, что цельную статью об этом тиснули. и в аккурат во время эскалации торгового противостояния между США и Китаем (на бибиси статей об этом много, уж позвольте ссылки на них не давать) Конечно это может быть и обычным совпадением. Но мне думается что нет.
В том, что цельную статью об этом тиснули. и в аккурат во время эскалации торгового противостояния между США и Китаем (на бибиси статей об этом много, уж позвольте ссылки на них не давать) Конечно это может быть и обычным совпадением. Но мне думается что нет.
Тут вы правы, это точно не совпадение. Кому это выгодно - я думаю это и так понятно. Но раздуть двух китайцев до десяти тысяч корейцев будет очень сложно. Хотя, если подходить к вопросу предвзято, то не удивлюсь, что кипиш от двух китайцев будет значительно громче, чем от десяти тысяч корейцев.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 08:17
Цитата:
Ну хоть что-то, я думал уже что случай совсем безнадёжный.
saba:
Кстати, я бы не стал обвинять РФ в преднамеренность этого поступка!Такое, невыгодно сейчас ей, если она хочет вести переговоры!
Кстати, я бы не стал обвинять РФ в преднамеренность этого поступка!Такое, невыгодно сейчас ей, если она хочет вести переговоры!
Ну хоть что-то, я думал уже что случай совсем безнадёжный.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 08:21
Цитата:
Серьезно? Это в век то спутников и камер наблюдения? У каждого в руках портативная зашифрованная рация для передачи разведданных с фото и видео. Ну вы о чем?
saba:
Просто тупоголовые генералы получили непроверенные разведданные, ну и кинули ракету с 500 кг боевой частью и начиненную поражающими элементами в жилой квартал
Просто тупоголовые генералы получили непроверенные разведданные, ну и кинули ракету с 500 кг боевой частью и начиненную поражающими элементами в жилой квартал
Серьезно? Это в век то спутников и камер наблюдения? У каждого в руках портативная зашифрованная рация для передачи разведданных с фото и видео. Ну вы о чем?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 09.04.25 - 08:28
Цитата:
Задайте себе вопрос (я уже устал задавать) "Где фото ресторана Магеллан после взрыва?"
Ну хоть одно, плиз. Правда, я хочу вам верить, хочу чтобы вы оказались правы. Но без этого фото не могу.
[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 09:29]
saba:
Короче говоря,подставили генералы свое политическое руководство в очередной раз!
Короче говоря,подставили генералы свое политическое руководство в очередной раз!
Задайте себе вопрос (я уже устал задавать) "Где фото ресторана Магеллан после взрыва?"
Ну хоть одно, плиз. Правда, я хочу вам верить, хочу чтобы вы оказались правы. Но без этого фото не могу.
[Исправлено: maxsaf, 09.04.2025 - 09:29]
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