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≡ Резкий скачок курса доллара: Нацбанк заявил о готовности поддержать тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51501
Резкий скачок курса доллара: Нацбанк заявил о готовности поддержать тенге
Отправлено: 08.04.25 - 17:31
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В Нацбанке объяснили резкое падение тенге к доллару на валютном рынке. Биржевой курс на торгах KASE 7 апреля составил 519,12 тенге за доллар, ослабев на 2,7% по сравнению с предыдущим торговым днём. Давление на национальную валюту оказывает внешний фон.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1188
Re: Резкий скачок курса доллара: Нацбанк заявил о готовности...
Отправлено: 08.04.25 - 17:31
#1
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Цитата:
в виде усиления спроса на иностранную валюту со стороны нерезидентов 

Вот козлы, а! Смотрят наверно на табло в обменниках! Вот из-за кого кризисы все. Срочно прячьте табло по всей стране! Нефиг нерезидентам инициировать спрос на валюту иностранную!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44118
Re: Резкий скачок курса доллара: Нацбанк заявил о готовности...
Отправлено: 08.04.25 - 21:52
#2
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Их Превосходительство Трамп вертит нашей страной как глобусом на одном интересном месте и все это делается с резинкой, то есть нам не достается абсолютно с этого ни-че-го..
Даже родить хоть что то ничего не сможем..
А вот Путин подложил Россию все таки без, рожая ему какие то минералы, самолетостроение, отмены санкций и тд..
Вот надо у кого учиться!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27256
Резкий скачок курса доллара: Нацбанк заявил о готовности поддержать тенге
Отправлено: 08.04.25 - 23:02
#3
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Цитата:
111:
как глобусом на одном интересном месте и все это делается с резинкой

А ты хочешь как в знаменитом треке Иманбека? Без? )):lol:

F**k with a n**ga raw, this who you wanna be

(Токаев поздравил Иманбека)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44118
Резкий скачок курса доллара: Нацбанк заявил о готовности поддержать тенге
Отправлено: 09.04.25 - 00:21
#4
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Цитата:
maxsaf:
Токаев поздравил

Мне это интересно?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27256
Резкий скачок курса доллара: Нацбанк заявил о готовности поддержать тенге
Отправлено: 09.04.25 - 02:36
#5
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Цитата:
111:
Мне это интересно?

Не важно. Доллар за 520. Я понимаю, больно. Терпи :lol:
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