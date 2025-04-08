Отправлено: - 21:41

Средняя стоимость одного дня пребывания в Казахстане составила всего 15,1 фунта стерлингов (примерно 10 тысяч тенге). В эту сумму входят расходы на проживание (гостиницы, Airbnb), питание в кафе и ресторанах, а также транспорт внутри страны

Цитата:Хм..Статья явный фейк.Журналисты НГ не обращают на это внимание?Я пару лет назад платил в Алматы 25 тысяч за проживание и это без еды, дороги, кафе и ресторанов.А сегодня в Костанае, или в Кастанае как?Сколько тэнгэ надо отдать за сутки?А потому отправляем статью фейк в мусорку..