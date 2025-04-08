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≡ Казахстан вошел в список самых дешевых стран для путешествий в 2025 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51501
Казахстан вошел в список самых дешевых стран для путешествий в 2025 году
Отправлено: 08.04.25 - 21:10
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Планируя отпуск за границей, туристы все чаще обращают внимание не только на достопримечательности, но и на ежедневные расходы на месте. Новое исследование показало, в каких странах дороже и дешевле всего провести отдых в 2025 году.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27254
Re: Казахстан вошел в список самых дешевых стран для путешествий...
Отправлено: 08.04.25 - 21:10
#1
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Цитата:
Средняя стоимость одного дня пребывания в Казахстане составила всего 15,1 фунта стерлингов (примерно 10 тысяч тенге)

Не знаю, кому верить. 111 за раз в магазине по 100 тыщ оставляет, потом за пару раз все съедает :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1188
Re: Казахстан вошел в список самых дешевых стран для путешествий...
Отправлено: 08.04.25 - 21:32
#2
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Мы обошли Монголию . есть к чему стремиться!!!
А штрафы для туристов тоже самые низкие?))))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44116
Re: Казахстан вошел в список самых дешевых стран для путешествий...
Отправлено: 08.04.25 - 21:41
#3
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Цитата:
Средняя стоимость одного дня пребывания в Казахстане составила всего 15,1 фунта стерлингов (примерно 10 тысяч тенге). В эту сумму входят расходы на проживание (гостиницы, Airbnb), питание в кафе и ресторанах, а также транспорт внутри страны

Хм..
Статья явный фейк.
Журналисты НГ не обращают на это внимание?
Я пару лет назад платил в Алматы 25 тысяч за проживание и это без еды, дороги, кафе и ресторанов.
А сегодня в Костанае, или в Кастанае как?
Сколько тэнгэ надо отдать за сутки?
А потому отправляем статью фейк в мусорку..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10268
Казахстан вошел в список самых дешевых стран для путешествий в 2025 году
Отправлено: 08.04.25 - 23:46
#4
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Цитата:
111:
Я пару лет назад платил в Алматы 25 тысяч за проживание и это без еды, дороги, кафе и ресторанов.

Астана 15-20тыс. сутки ,неделю назад+питание.

[Исправлено: Добринцофф, 09.04.2025 - 00:53]
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