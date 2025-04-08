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≡ Для здоровья деревьев и эстетики - Обрезку пирамидальных тополей на пр. Назарбаева прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51501
Для здоровья деревьев и эстетики - Обрезку пирамидальных тополей на пр. Назарбаева прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 08.04.25 - 15:50
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Пристволовая формовочная обрезка проводится для придания деревьям эстетичного и ухоженного вида. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в пресс-службе акима Костаная.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1188
Для здоровья деревьев и эстетики - Обрезку пирамидальных тополей на пр. Назарбаева прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 08.04.25 - 15:50
#1
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Кронируйте, пожалуйста, этим дикарям зарплату. Тоже из эстетических соображений.

Для придания ухоженного вида - грабелькой пройдите под деревом, соберите мусор и (желательно сразу) вывезите его. ВСЕ!!! Больше не нужно ничего делать. Ну заберите вы у этих "специалистов" право давать указания пилить абсолютно здоровые насаждения. Не нужно превращать город в степь! Вы итак преуспели в этом.почему большая часть таких эстетических мероприятий заканчивается выкорчевыванием деревьев?
Какой идиот считает ЭТО полезным деломссылка. Картинка не вставляется

[Исправлено: vofkakst, 08.04.2025 - 15:52]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2243
Re: Для здоровья деревьев и эстетики - Обрезку пирамидальных...
Отправлено: 08.04.25 - 20:28
#2
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Пирамидальные тополя вообще не нужно у нас высаживать.
Они очень быстро превращаются в страшные сухие веники.
Ни красоты, ни пользы.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1188
Re: Для здоровья деревьев и эстетики - Обрезку пирамидальных...
Отправлено: 08.04.25 - 21:34
#3
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Цитата:
Skeptic:
Ни красоты, ни пользы.

Девиз отдела ЖКХ)) в яблочко.Цитата:
Skeptic:
быстро превращаются в страшные сухие веники.

С нашими градоначальниками вековые дубы в сухие веники превратятся за сезон
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