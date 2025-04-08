Карачун: Это не JAC, это GAC!!! Разницу чувствуете? Я нет, а между тем это разные марки автомобилей.
Получается JAC в топ 10 нет, а GAC по итогам 2021 года в топ 5 входила в Китае, более свежих данных не нашел.
Отмечают, что GAC Group (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) китайская автомобилестроительная компания, расположенная в городе Гуанчжоу. По состоянию на 2021 год компания занимала 5-е место среди крупнейших автопроизводителей Китая по количеству проданных автомобилей (2,144 млн).
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 1077-е место. Кроме того, компания производит автомобили Fiat, Honda, Mitsubishi и Toyota на своих совместных предприятиях. Компания GAC официально присутствует на российском рынке уже 5 лет (с 2019 года), но так и не сумела занять здесь каких-либо существенных позиций. За 2023 год было продано всего 3 087 машин этой фирмы.
Так в том и дело. В обоих рассматриваемых случаях государства похоже не отказывались от того что это действительно их граждане. И фамилии не меняли чтобы звучало похоже. Дескать "да..это возможно и даже вероятно наши граждане но как они там оказались, и чего они там делают мы не знаем. Мы их туда не отправляли" Цитата:
saba: скорее всего одновременно с корейской войны!
Эта, условно, закончилась в 53-м. Прочие указанные вами конфликты начались позже.
Какая ещё дилемма? зачем сразу себе выдумывать что-то сверхестественное. В правилах же не указано что доказательства "фейковости" должны предоставляться другими пользователями публично. Может человек в ЛС подтверждение отправил и всего делов.
111: Вот они, 100 тысяч нацистов в здании, и никто там не погиб, погибли только дети на улице.. Видео с дома нацистов..
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил о ликвидации десятков военнослужащих в Кривом Роге.
«Осуществленная операция нанесла неоспоримый урон командному составу как ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»), так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину», — заявил Небензя.
При этом Небензя отметил, что из-за непрофессиональных действий противовоздушной обороны Украины пострадали люди, некоторые из которых не выжили.
Карачун: Теперь они уже и китайских солдат изловили.
А в чем прикол? Там кого только не было, и поляки, и грузины, и итальянцы, и с южной Америки кто-то на сафари приезжает регулярно... Ну скажет Китай что хлопчики оступились, посадят их за наемничество, и дело замнут.
saba: Так всё им восхищаются, не только Запад, что сказать молодец!
Не все
Цитата:
Вратарь сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, оторвало ноги. Об этом пишет Sport.ru со ссылкой на украинские СМИ.
«Надеюсь, ему ноги оторвет и у него ничего не получится! Ну или он просто получит травму. Я понимаю — это спорт и спортивное достижение, все классно-круто. Но именно этот человек, лично по моему мнению, не заслуживает восхищения публики», — заявил Захарченко.
Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать