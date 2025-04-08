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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6828
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 19:22
#5191
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Цитата:
Карачун:
Это не JAC, это GAC!!! Разницу чувствуете? Я нет, а между тем это разные марки автомобилей.


Получается JAC в топ 10 нет, а GAC по итогам 2021 года в топ 5 входила в Китае, более свежих данных не нашел.

Отмечают, что GAC Group (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) китайская автомобилестроительная компания, расположенная в городе Гуанчжоу. По состоянию на 2021 год компания занимала 5-е место среди крупнейших автопроизводителей Китая по количеству проданных автомобилей (2,144 млн).

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 1077-е место. Кроме того, компания производит автомобили Fiat, Honda, Mitsubishi и Toyota на своих совместных предприятиях. Компания GAC официально присутствует на российском рынке уже 5 лет (с 2019 года), но так и не сумела занять здесь каких-либо существенных позиций. За 2023 год было продано всего 3 087 машин этой фирмы.

Подробнее здесь:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1493
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 19:30
#5192
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Цитата:
saba:
если даже фамилии меняли

Так в том и дело. В обоих рассматриваемых случаях государства похоже не отказывались от того что это действительно их граждане. И фамилии не меняли чтобы звучало похоже. Дескать "да..это возможно и даже вероятно наши граждане но как они там оказались, и чего они там делают мы не знаем. Мы их туда не отправляли"
Цитата:
saba:
скорее всего одновременно с корейской войны!

Эта, условно, закончилась в 53-м. Прочие указанные вами конфликты начались позже.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44114
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 19:37
#5193
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О, раз жалобщик жалобы строчит, не зря прожили этот день..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1493
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 19:47
#5194
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Цитата:
saba:
Дилемма

Какая ещё дилемма? :lol: зачем сразу себе выдумывать что-то сверхестественное. В правилах же не указано что доказательства "фейковости" должны предоставляться другими пользователями публично. :lol:
Может человек в ЛС подтверждение отправил и всего делов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44114
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 19:48
#5195
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Цитата:
maxsaf:
Или объясните причину, почему этот комментарий не был удален.


О, Саба стал Героем дня.
Или месяца.
Может даже года.
Человек года..
Наконец то нажаловались на него..
Даже завидую, почему не на меня.

[Исправлено: 111, 08.04.2025 - 20:49]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 20:47
#5196
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Цитата:
111:
Вот они, 100 тысяч нацистов в здании, и никто там не погиб, погибли только дети на улице.. Видео с дома нацистов..


Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил о ликвидации десятков военнослужащих в Кривом Роге.

«Осуществленная операция нанесла неоспоримый урон командному составу как ВСУ (Вооруженные силы Украины — прим. «Ленты.ру»), так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину», — заявил Небензя.

При этом Небензя отметил, что из-за непрофессиональных действий противовоздушной обороны Украины пострадали люди, некоторые из которых не выжили.

ссылка
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7578
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 20:57
#5197
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Цитата:
maxsaf:
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил о ликвидации десятков

Как то мало для Небензи! Не тот масштаб! Обычно он бОльшими цифрами оперирует.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7578
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 21:04
#5198
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Цитата:
Карачун:
зачем сразу себе выдумывать что-то сверхестественное. В правилах же не указано что

Надо же как то повышать самооценку и усиливать собственную значимость! Беру пример с Трампа!!!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7578
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 21:06
#5199
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Цитата:
111:
жалобщик

Кляузник! Жалобщик звучит жалко, а кляузник коварно!!!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 21:07
#5200
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Цитата:
saba:
Как то мало для Небензи! Не тот масштаб! Обычно он бОльшими цифрами оперирует.

Десятки инструкторов это сотни и тысячи солдат. Нормальный масштаб?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7578
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 21:08
#5201
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Цитата:
maxsaf:
Нормальный масштаб?

Всё равно мало! Небензя мыслит глобально и врёт так же!!!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 08.04.25 - 21:11
#5202
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Цитата:
saba:
Всё равно мало! Небензя мыслит глобально и врёт так же!!!

Ну докажите, что он соврал в этот раз, или слабО? Обвиняете без доказательств? Хотя чему я удивляюсь...
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