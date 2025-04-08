Отправлено: - 19:22

Карачун:

Это не JAC, это GAC!!! Разницу чувствуете? Я нет, а между тем это разные марки автомобилей.

Цитата:Получается JAC в топ 10 нет, а GAC по итогам 2021 года в топ 5 входила в Китае, более свежих данных не нашел.Отмечают, что GAC Group (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) китайская автомобилестроительная компания, расположенная в городе Гуанчжоу. По состоянию на 2021 год компания занимала 5-е место среди крупнейших автопроизводителей Китая по количеству проданных автомобилей (2,144 млн).В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год заняла 1077-е место. Кроме того, компания производит автомобили Fiat, Honda, Mitsubishi и Toyota на своих совместных предприятиях. Компания GAC официально присутствует на российском рынке уже 5 лет (с 2019 года), но так и не сумела занять здесь каких-либо существенных позиций. За 2023 год было продано всего 3 087 машин этой фирмы.Подробнее здесь: