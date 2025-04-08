Отправлено: - 15:50

[Исправлено: vofkakst, 08.04.2025 - 15:52]

Кронируйте, пожалуйста, этим дикарям зарплату. Тоже из эстетических соображений.Для придания ухоженного вида - грабелькой пройдите под деревом, соберите мусор и (желательно сразу) вывезите его. ВСЕ!!! Больше не нужно ничего делать. Ну заберите вы у этих "специалистов" право давать указания пилить абсолютно здоровые насаждения. Не нужно превращать город в степь! Вы итак преуспели в этом.почему большая часть таких эстетических мероприятий заканчивается выкорчевыванием деревьев?Какой идиот считает ЭТО полезным делом